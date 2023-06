Max |

'And Just Like That...' quiere explorar nuevo territorio en su segunda temporada. Así lo demuestra su tráiler, en el que una acción tan nimia como ver a Carrie cocinando -algo insólito-, denota la intención de no acomodarse. De la misma manera, sus amigas Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) también experimentarán nuevas situaciones que las llevarán a replantearse sus realidades, aunque será el personaje de Sarah Jessica Parker el que más intente avanzar.

Aun así, también habrá tiempo para mirar al pasado, ya que el avance termina con el reencuentro entre Carrie y su ex Aidan. Sin embargo, la reunión que no se plasma en este adelanto es la protagonizada por Kim Cattrall, ya que su Samantha Jones no tiene cabida. Así pues, la ficción de Max se reserva el momento, que se ha confirmado en las últimas horas, para más adelante o incluso para cuando se acometa el lanzamiento de la segunda temporada.

El estreno, que en España vuelve a ser responsabilidad de HBO Max, se producirá el 22 de junio. Ese día estarán disponibles dos nuevos episodios de esta nueva etapa de la icónica 'Sexo en Nueva York', para después ir lanzando los siete restantes en las semanas siguientes.