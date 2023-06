Por Beatriz Prieto |

'Tu cara me suena' celebró la noche del viernes 23 de junio su decimotercera gala, en Antena 3, en la que los concursantes se enfrentaron a nuevas imitaciones. En el caso de Andrea Guasch, la barcelonesa se puso en la piel de Carpenters para interpretar "(They Long to Be) Close to You", tema muy ligado a su niñez. Por ese motivo, la cantante no pudo contener las lágrimas al concluir su número, momento en el que se fundió con sus padres en unos cariñosos abrazos.

'Tu cara me suena 10' muestra imágenes de la niñez de Andrea Guasch durante su actuación

, porque esta canción tiene una intrahistoria buenísima", apuntó Manel Fuentes , en la entrevista previa con la concursante, quien apostaba por que. "Desde que nací, ya mi padre, no sé si consciente o inconscientemente, me la ha dedicado siempre", explicó la concursante, sobre la canción que iba a interpretar. La barcelonesa incluso reconoció que,, tras lo cual Fuentes confesó la intención del programa de "apretar las tuercas y vamos a poner imágenes de tu infancia".

Con esa perspectiva, Guasch se subió al escenario para llevar a cabo su número, durante el cual el programa emitió en la pantalla del fondo vídeos de su infancia, al igual que también enfocaron a sus emocionados padres, sentados entre el público. "Ha sido precioso, pero te has perdido lo mejor, porque justo detrás de ti se veía a una niña muy feliz con un papá muy feliz y muy orgulloso. Y el papá está hoy con nosotros", apuntó Fuentes, al reunirse con la concursante, emocionada, al concluir la actuación.

"Me has tocado el corazón"

Juntos, Guasch y Fuentes se acercaron a los padres de la barcelonesa, con quienes compartió unos cariñosos y emotivos abrazos. Arropada por ambos, la concursante recordó esos domingos de "día de limpieza y música a tope", en los que su padre le descubría nuevas canciones. "En nombre de todo el equipo, que sepan que tienen una hija fantástica. Estábamos que si se iba a emocionar o no y ha aguantado como una jabata hasta el final, pero ya tiene dos lagrimones que bajan, porque esto no se puede aguantar", apuntó el presentador, antes de volver con Guasch al escenario.

Fuentes señaló entonces que la imitación había sido "un poco una mala pasada, para tus padres llenos de emoción, también para ti, pero yo creo que esta emoción ha traspasado a todo el mundo". "Sobre todo es un placer que tú puedas mirar ahí y tengas a tus padres, que puedas ver esas imágenes con ellos. Desgraciadamente, los que no los tenemos...", intervino Lolita Flores, limpiándose las lágrimas, tras lo cual reconoció ante Guasch que "me has tocado el corazón" con una actuación con la que la concursante quedó en segundo lugar.