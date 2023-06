Por Beatriz Prieto |

Antena 3 emitió la duodécima gala semanal de 'Tu cara me suena 10' la noche del viernes 16 de junio, en la que jurado y público volvieron a coincidir al otorgar la máxima puntuación a Andrea Guasch. La concursante sumaba así su cuarta victoria de la edición, en esta ocasión, al imitar una complicada actuación de Halsey, al ritmo de "Graveyard", que la estadounidense realizó en los American Music Awards de 2019.

Andrea Guasch imita a Halsey junto a Natalia, una de las bailarinas, en 'Tu cara me suena 10'

"El reto de hoy también es muy complicadito.", apuntó Manel Fuentes , a solas con la catalana, dado que era la última de la noche en subirse al escenario. "Me lo paso bien, pero lo paso mal antes de subir", confesaba Guasch, tras lo cual añadió que ", porque la voz sí que no hace unos agudos increíbles, pero tiene una voz un poco engolada. Y luego el hecho de pintarme...".

A pesar de sus palabras, la cantante lo dio todo en el escenario junto a su compañera Natalia, en un número de lo más artístico en el que ambas se iban embadurnando mutuamente con pintura de distintos colores, tal y como hizo Halsey cuatro años atrás. "Ha sido un numerazo", alabó el presentador, una vez concluyó la actuación. "Tengo que decir dos cosas. La primera y más importante: tienes mi doce. Lo segundo: era como si estuviéramos viendo la actuación exactamente igual, con las mismas flexiones, esa voz llorada con el movimiento que llevaba, la coreografía, la pintura... era tan difícil lo que has hecho, que realmente es espectacular", elogió Carlos Latre.

"La perfección absoluta"

"Aparte de que lo has hecho maravillosamente, creo que vas a ser el doce de casi todos, porque es muy difícil", coincidía Lolita Flores, antes de que Chenoa apuntara que "con actuaciones como esta, es como se gana 'Tu cara me suena'". Tal y como apuntaban las valoraciones, los cuatro jueces otorgaron sus doces a Guasch: "Era magia. Estar pendiente de la pintura, de no desafinar, de la letra, el tono, el baile, poner la pintura donde la tenía que poner y del color que la tenía que poner... La perfección absoluta". A ellos se sumó la máxima puntuación por parte del público, lo que alzó a la catalana de nuevo como ganadora, siendo la cuarta vez en la temporada.