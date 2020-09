Andreu Buenafuente recibe el Premio Nacional de Televisión 2020

El presentador y cómico Andreu Buenafuente ha sido galardonado este martes con el Premio Nacional de Televisión 2020 que concede el Ministerio de Cultura y Deporte. El jurado, por unanimidad, ha querido reconocer su "versatilidad" y sus "innovaciones", así como su "generosidad" a la hora de dar oportunidades a las nuevas generaciones y su contribución al medio televisivo durante el periodo de cuarentena. El premio está dotado con 30.000 euros.

Tal y como reza el comunicado, el jurado reconoce "la versatilidad de una trayectoria profesional abarcadora de muy diversos lenguajes y formatos, así como la reunión en su personalidad creadora de las distintas facetas del productor, el cómico, el presentador o el actor". Destacan de Buenafuente que "ha sido capaz de incorporar innovaciones ejemplares para las nuevas generaciones de profesionales, destacando su generosidad en la formación y la dirección de equipos de trabajo", así como "su contribución al medio televisivo durante el periodo de la pandemia".

Andreu Buenafuente gana el Premio Nacional de Televisión 2020

Los encargados de otorgar este reconocimiento han sido Beatriz Navas, Directora General del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA); Irene de Lucas, asesora del Gabinete del Ministro de Cultura y Deporte; Pepe Quílez, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual; Vicente Torres, guionista, productor y especialista en televisión; Sergio Oslé, presidente de Movistar+; Ana María Peláez, directora del programa "Imprescindibles"; y Cristina Andreu Cuevas, presidenta de CIMA. Han estado presididos por Adriana Moscoso, Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación; y Carmen Páez, Subdirectora General de Promoción de Industrias Culturales, ha actuado como vicepresidenta.

El galardón sirve para reconocer a la televisión como herramienta esencial para el desarrollo y difusión de la cultura y las industrias culturales. En anteriores ediciones ha sido concedido en anteriores ediciones a la serie 'Cuéntame cómo pasó' (2009), al profesional Chicho Ibáñez Serrador y a la miniserie '23-F, El día más difícil del Rey' (2010), a los servicios informativos de TVE (2011), a Jesús Hermida (2012), a Concha García Campoy (2013), a la serie 'Isabel' (2014), a José Luis Balbín (2015), a 'El Hormiguero' (2016), a Matías Prats (2017), a Victoria Prego (2018) y al programa 'Imprescindibles' (2019).

"Muchas gracias, Ministro"

El encargado de hacerle llegar la noticia al agraciado ha sido el propio Ministro José Manuel Rodríguez Uribes. "Le he llamado para comunicárselo y para felicitarle. Quiero hacerlo también por aquí: ¡enhorabuena, maestro!", escribía en redes sociales. "Muchas gracias, Ministro", contestaba Buenafuente. "No hubiera llegado hasta aquí sin los buenos equipos que me han rodeado y me han hecho crecer. El premio es de todas y todos", añadía el presentador de 'Late Motiv'.