Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara Rey, ficha como concursante de 'Supervivientes 2024'

Por Daniel Parra

En la noche del viernes 23 de febrero, Telecinco dio a conocer al sexto concursante confirmado hasta la fecha de la vigésima edición de 'Supervivientes', que llegará a partir del próximo jueves 7 de marzo, tal y como ha confirmado Carlos Sobera. Se trata de Ángel Cristo Jr., hijo primogénito fruto de la relación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo, y hermano de Sofía Cristo. El empresario viajará a Honduras junto con otros participantes como Arantxa del Sol, Javier Ungría, Arkano, Zayra Gutiérrez y Blanca Manchón.

Ángel Cristo Jr. en '¡De viernes!'

"Hace unos meses decidí hablar de mi vida y ha habido mucha gente a la que no le ha gustado. Todo el mundo está opinando de mí y nadie, realmente, ha pasado tiempo conmigo ni me conoce", dice el hijo de la vedette en uno de los vídeos de presentación, en el que afirma ser un "superviviente". "Espero que me apoyéis en este reto, espero que tengáis la oportunidad de conocerme y que podamos pasar buenos momentos", desea Cristo antes de poner rumbo a Cayos Cochinos.

"Los tiempos son perfectos"

Poco después del anuncio oficial de que Ángel Cristo Jr. irá a 'Supervivientes 2024', el empresario ha visitado de nuevo '¡De viernes!' para expresar sus sensaciones: "Quiero intentarlo, va a ser una prueba muy dura de superación para mí, en un momento que está siendo duro para mí, y espero que consiga aguantar". "Este año es el que he decidido venir, porque hace tiempo me lo habían ofrecido, y por determinadas circunstancias no acabé yendo. Y este año ha coincidido que todos los tiempos son perfectos".

Cristo confesó que le hubiera gustado participar con Ana, su actual pareja, pero que por motivos de salud no se ha podido dar. Dado que su hermana, Sofía Cristo, también participó en el reality, Beatriz Archidona le preguntó a Cristo si le había pedido consejo. "Mi hermana creo recordar que estuvo por el 2006 o 2007, no recuerdo bien, y creo que aguantó casi un mes, y bueno lo que tenía que hablar con ella ya lo hablé en su momento, y ahora ya consejos para 'Supervivientes' no voy a pedirles", respondió el hijo de Bárbara Rey, que además desveló que pospondrá su boda porque 'Supervivientes' "solo pasa una vez".