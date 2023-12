Ángel Cristo señala a Chelo García-Cortés por una controvertida carta: "Debería darme a mí las gracias"

Por Daniel Parra |

Después de la entrevista que concedió Ángel Cristo Jr. en el primer programa de '¡De viernes!', las reacciones de la prensa no se hicieron esperar. Bárbara Rey no quiso criticar a su hijo en televisión, como comentó tanto en 'TardeAR' como en 'Y ahora, Sonsoles'. Sin embargo, Chelo García-Cortés sí se refirió a la actitud del hijo de la vedette: "Ángel es una persona extremadamente sensible que por la mañana podía tener una personalidad y otra por la tarde". La periodista aseguró que Cristo "tiene un problema que se le tiene que tratar".

Ángel Cristo en '¡De viernes!'

Ángel Cristo no dudó en responder a García-Cortés en su segunda aparición en televisión en dos semanas: ". Yo he discutido con mi padre un montón de años porque me aseguraba que mi madre había tenido una relación con Chelo". El hijo de la actriz defendía a su madre, "para que años más tarde,, y dándome cuenta de que mi padre no mentía".

"Chelo lo que debería hacer es darme a mí las gracias por haber hecho posibles todos los reportajes de Navidad, Semana Santa y verano que nos ha hecho gratis, porque yo nunca quería salir y, al final, cedía", recordó Cristo, que definió las fotos como "una tortura" porque "no quería salir con mi madre en las fotos" para "no enviar señales falsas de familia feliz".

"Es capaz de todo para engañar"

En un momento del programa, Ángel Cristo señaló a Chelo García-Cortés por haber mentido, supuestamente: "Cuando yo estaba en Irlanda me obligaste a escribir una carta abierta en tu revista defendiendo públicamente a mi madre de mi padre". Cristo acusó a la periodista de "poner palabras en mi boca cuando yo ni siquiera la leí y lo único que hice fue firmarla, y eso se repitió una segunda vez". "Esa es Chelo, una persona capaz de todo para engañar a las personas que van a ver sus reportajes y escuchar sus entrevistas", concluyó el hijo de la actriz.