Ángel Cristo detalla cómo fue el chantaje de Bárbara Rey a Juan Carlos I: "Tenía que hacerlo"

Por Daniel Parra |

El segundo programa de '¡De viernes!', el 1 de diciembre, continuó con la entrevista de Santi Acosta a Ángel Cristo Jr. Después de revelar la anterior semana que Bárbara Rey "le ha medicado toda la vida", el hijo de la vedette repasó en esta nueva entrega el capítulo de los chantajes de su madre a la Casa Real.

Ángel Cristo en '¡De viernes!'

Cristo comenzó relatandoque Rey intentó, de los que terminó completando dos. El hijo de la presentadora desveló que fue su madrina la que le convenció para explotar económicamente su relación con Juan Carlos I:. Con 12 años, Cristo accedió a ayudar a su madre, que le advirtió que

La cámara con la que Cristo hizo las fotos se la regaló Chelo García-Cortés, y el objetivo de Rey con el primero de los chantajes era conseguir trabajo de nuevo. "Quiere grabarle manteniendo relaciones sexuales en su habitación", explicó Cristo, que detalló cómo colocaron cámaras tanto en el comedor de la casa como en el dormitorio. "La calidad de la imagen era muy mala, pero sí se podía distinguir lo que pasaba en la cama", recordó el hijo mayor de la vedette.

"La parte que a mí me correspondía hacer, sobre todo, eran las fotografías", dijo Cristo, que además reveló las fotos. "Me escondí detrás de una valla de arizónicas, hice un agujerito en la valla, aparté las ramas y, con todo preparado, le hago unas fotos íntimas", detalló, añadiendo que sintió "muchísimo miedo" pero que "quería ayudar a mi madre". Ángel Cristo, además, expresó qué sintió al ver las imágenes: "La parte íntima, aunque te pueda afectar porque eres un niño y lo ves y no es normal, pero también hay que tener en cuenta que yo a mi madre la he visto en muchas películas". "En ese momento lo bloqueas y lo medio normalizas, pero es raro ver a tu madre con un hombre, pero yo tenía que hacerlo", se sinceró.

Los otros dos chantajes

El resultado del primero de los chantajes fue que Bárbara Rey consiguió, según Ángel Cristo, "entre 25 y 30 millones de pesetas" y volver a "trabajar de nuevo desde que se casó", en el programa 'Esto es espectáculo', junto con Ramón García, en 1994. Todo ello ocurrió después de que la Casa Real descubriera que era la propia Rey la que estaba detrás de todo. Tras el final de dicho programa, Rey intentó un segundo chantaje sin éxito: "Nos controlaban todo el tiempo". Más tarde, en una tercera intentona, "se le dio un dinero en mano y se le hizo un contrato en televisión, recibiendo un dinero mensual".