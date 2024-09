Por Joan Centelles Martínez |

Ángel Cristo era el plato fuerte de la noche de '¡De viernes!'. El hijo de Bárbara Rey se sentaba en el espacio de Telecinco para expresarse sobre la polémica publicación de las fotografías íntimas de su madre y Juan Carlos I, que el propio Cristo había vendido a la revista holandesa Privé. Tanto su hermana, Sofía Cristo, como la vedette, han amenazado con demandarle por ello, motivo por el que ha decidido dar la cara y explicar qué intenciones buscaba vendiendo estas imágenes.

Ángel Cristo en '¡De viernes!'

El invitado se enfrentó a las palabras que su madre y su hermana le dedicaban tras saltar la bomba, siendo esta última muy dura contra su hermano: "", le dedicaba Sofía Cristo en ' Espejo público '. Ante estas declaraciones, el invitado expresaba: "". Además, amenazaba después: "".

Sobre las medidas legales que le han advertido que tomarán contra él, Cristo ha expresado que no le teme a nada: "Si mi madre o mi hermana quieren mentir al juez, adelante ellas. Yo no espero nada de ellas". Además, explicaba que el motivo que le llevó a hacerlo fue que quería que todo este asunto saliera a la luz: "Siento vergüenza porque esta situación se haya dado, no me gusta que se haya expuesto, pero hay que contar la verdad. Yo moriré tranquilo porque España sabrá lo que ha pasado". En este propósito, recalcaba que va a seguir "hasta el final, muy a pesar de ellas".

¿Quién hizo las fotografías?

Otro de los puntos importantes que trataron durante la entrevista fue el cómo se gestaron las imágenes. Mientras que Cristo defiende que él mismo fue el autor de las fotografías, la vedette asegura que no. "Mi madre dijo cuando yo estaba en 'Supervivientes' que yo estaba muerto para ella, ahora dice que el fotógrafo está muerto. Al final va a resultar que decía la verdad mi madre, que era yo el fotógrafo", justificaba el invitado, que explicaba que tenía pruebas que lo demostraban: "Lo que tiene que hacer mi madre es mirarme a mí a los ojos, llevarme ante un juez y decir que no me puso a mí a hacer esas fotografías".