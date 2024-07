Por Beatriz Prieto |

La última entrega de '¡De viernes!' del mes de julio volvió a contar en plató con Ana Illas, pareja de Ángel Cristo Jr., para abordar su relación con Finito de Córdoba, marido de Arantxa del Sol. La presentadora vivió un tenso cara a cara con Cristo hace una semana y, la noche del 26 de julio, el exconcursante de 'Supervivientes 2024' decidió dirigirse al marido de esta desde el mismo plató.

Ángel Cristo acompaña a Ana Herminia en '¡De viernes!'

La visita de Ana Herminia fue en principio para, que arrancó con una declaración por su parte: "Si yo hubiese querido ganar dinero en la tele, lo habría hecho hace muchísimo tiempo". La invitada aseguró entonces: "Yo no sabía nada, no había los móviles, le llamaba desde la cabina de teléfono".

De hecho, Ana Herminia aseguró que "me entero a los dos meses" de la boda entre Finito y Arantxa, por televisión, cuando ya estaba en Venezuela: "No me atendió el teléfono nunca más, desapareció hasta 20 días después de casarse porque me busca en Venezuela". Unas declaraciones que la invitada lanzaba después de asegurar que Finito le habría pedido que mintiera sobre la edad que tenía cuando se conocieron: "Por favor, di que son 17 años para que las fechas cuadren".

"Torero contra domador"

"Quiero dejar claro que ella lo que ha hecho es protegerle toda la vida. Él tenía que haberla protegido. Han tenido sus más y sus menos, pero después de muchos años tomaron la decisión de respetarse y quedarse con el cariño que se tenían", declaró Cristo, tras reunirse con su novia en plató. El exsupervivientes, de hecho, se mostró muy enfadado con Finito, al que instó a que "si quiere denunciarnos, que nos denuncie".

"Lo vuelvo a decir: el valor que le falta para entrar a matar, a ver si lo demuestra conmigo cara a cara", lanzó Cristo, quien acusó a Finito y Arantxa de que "la han desprestigiado y no lo voy a permitir", en referencia a su pareja. "Él la ha buscado siempre. Que me denuncie, pero él no ha dejado de buscarla hasta hace un tiempo", añadió Cristo. Unas declaraciones que el exconcursante de 'Supervivientes' remató con un desafío hacia Finito: "Él ha dicho que me iba a reventar la boca. Pues muy bien, torero contra domador".