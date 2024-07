Por Joan Centelles Martínez |

78 días han pasado desde que Ángel Cristo y Arantxa del Sol se vieran por última vez. Los concursantes protagonizaron un fuerte altercado mientras concursaban en 'Supervivientes 2024' debido a que esta perdió los nervios y agredió al hijo de Bárbara Rey, además de insultarlo gravemente, mientras el equipo los trasladaba en una lancha sin presencia de cámaras.

La polémica le costó el veto en Telecinco a la exconcursante, por lo que ¡De viernes! ' del 19 de julio. El cara a cara estuvo marcado por los continuos reproches entre ambos después de las graves acusaciones que se han lanzado mutuamente en todo este tiempo.

Tras entrevistar a Del Sol, el plató recibió a Ángel Cristo, y, a pesar de hacerse de rogar, ambos se dieron cordialmente la mano. Nada más sentarse, Cristo explicó que su intención nunca fue enemistarse con la que fue su compañera de concurso: "Estoy bastante confundido y dolido por muchas cosas. Yo he venido aquí para aclararle a ella las dudas de lo que ha pasado", explicó serio. "¿Has escuchado la entrevista?", le echaba en cara la exmodelo.

La entrevistada comenzó el turno de palabra explicando que, en su opinión, todo lo que ocurrió en los Cayos Cochinos fue un plan organizado antes de comenzar el concurso por Ana Herminia, la pareja de Cristo. "Blanca Manchón me dice que tu mujer en España está esperando una señal tuya durante el directo para venir a contar a este programa que tuvo una affaire con mi marido durante el inicio de su relación con Ángel y que él la había perdonado".

A este respecto, Cristo contó que durante su paso por el concurso expresó simplemente que hubo una "amistad especial" entre su mujer y Finito de Córdoba. Fue en este momento cuando le lanzó un dardo directo a Kike Calleja, que, en la opinión del entrevistado, planeaba enemistarlo con la exsuperviviente para conseguir "horas de plató". "A mí Kike Calleja me dijo que no interesaba una historia de hace tantos años (...), interesaban más unos cuernos que una relación pasada. Aquí Blanca Manchón no pinta nada", expresó Cristo.

El origen de su enemistad

Los supervivientes entraron al concurso con algo de relación previa por esta relación de amistad que sus respectivas parejas habían tenido durante años. Sin embargo, todo cambió cuando Del Sol se enteró de lo que Cristo decía a sus espaldas. Según le contó Calleja, se refería a ella como una superviviente "decepcionante" y que era "tan débil" que su marido tenía que intervenir para que el programa tuviera un trato de favor con ella.

Fue en ese momento cuando se produjo el polémico episodio entre ellos. "Cuando le veo en la lancha después de que me contaran lo que me contaron pues pierdo los nervios y reacciono mal. Me decía 'tu programa está en mis manos, Finita'. Todo el día provocando. Me decía unas cosas que me cuesta hasta reproducirlas. Para mí fue durísimo todo esto, ha sido sin duda la mayor traición que yo he sufrido en televisión", expresaba Arantxa del Sol en uno de los vídeos previos a la entrevista. "Me arrepiento de lo que hice porque yo no soy una persona agresiva".