'Animales nocturnos' no convence a los espectadores en su estreno: "No hay por dónde cogerlo, me voy a dormir"

Cristina Tárrega ha vuelto a la televisión siendo la presentadora de 'Animales nocturnos', en el late night de Telecinco. Su estreno en la noche del lunes 15 de junio no contó con una gran acogida, como determinan sus datos de audiencia, pues registró un en un pobre 7% de cuota de pantalla y sumó un total de 366.000 espectadores.

Este nuevo espacio se estrenó a las 00:43 horas tras la emisión de "Venganza: Conexión Estambul" en Telecinco. Los espectadores que se quedaron a ver el programa estuvieron comentando sus impresiones a través de las redes sociales y, aunque algunos se mostraron enganchados, casi todos han criticado distintos aspectos de 'Animales nocturnos'.

Lo más criticado ha sido la elección de los colaboradores e invitados. Muchos no entendían qué hacía Alejandra Rubio en este programa, catalogándola de "sosa", igual que a Suso Álvarez: "Creo que nos deberían pagar por verle en televisión". Otros usuarios recordaron 'Hable con ellas en Telecinco' pidiendo su regreso en su lugar y muchos proponían un cambio de presentadora: Aída Nízar.

Oye enserio me han quitado la teletienda de Kiko Hernández por esta mierda ????? #animalesNocturnos pic.twitter.com/NwgEWVeAFF

Si alguien pensaba que el programa no podía ser peor, van y ponen a Suso y Alejandra Rubio... #AnimalesNocturnos

A ver... No sé cómo explicarlo... Qué pinta Alejandra Rubio haciendo "un informe" sobre LCF?? Esto no hay por dónde cogerlo... lo siento, me voy a dormir #animalesNocturnos pic.twitter.com/voviIzGs69