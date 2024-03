Anna Camp y Griffin Matthews fichan por la quinta y última temporada de 'You'

Por Mario de Hipólito de Sande |

La quinta y última temporada de 'You' está a la vuelta de la esquina. La producción de Warner Horizon Television, en asociación con Alloy Entertainment y A&E Studios, ha sido un éxito en Netflix desde 2018. Cada vez se conocen más detalles de cómo será la última temporada de la serie, como por ejemplo la incorporación de Anna Camp y Griffin Matthews como protagonistas. Esta pareja ha sido la última en incorporarse al elenco, después de que se anunciase que Madeline Brewer también interpretaría un papel en la serie.

Griffin Matthews en 'She-Hulk'

Anna Camp, cuñadas de Joe Goldberg.de Lockwood Corp, capaz de acabar con cualquier adversario, sin importar que pertenezca o no a la familia. Por otro lado,. Sin embargo, detrás de toda esta fachada se esconde una persona muy manipuladora. Por último, Griffin Matthews. Este personaje aportará autenticidad y empatía a un entorno en el que estas características son extrañas.

No se sabe cuál será la fecha de estreno de esta temporada que va a ser la quinta y última, pero todo parece indicar que estará disponible a finales de 2024 o principios de 2025. Lo normal con cada nueva entrega de 'You' es que llegue poco más de un año después que la anterior, a excepción de los casi dos años que hubo entre la segunda y la tercera, a consecuencia de la pandemia. Esta vez, Netflix ha prometido a los seguidores del formato que el final estará a la altura de lo que se espera y Penn Badgley, por su parte, ha asegurado que no está dispuesto a grabar ninguna escena más de sexo, por lo que está por ver cómo se las ingeniarán para prescindir de este aspecto que hasta el momento ha sido tan importante y recurrente en la serie.

Cambio de showrunner

'You' fue creada por Greg Berlanti y Sera Gamble, quien había sido la showrunner de la serie hasta el momento, pero recientemente dio a conocer su marcha para dar la oportunidad a nuevos proyectos laborales, a pesar de que solo quedase una temporada más para finalizar la serie. El testigo de Gamble pasará a Michael Foley y Justin W. Lo, que trabajaban como productores ejecutivos de la serie. Además, Lo fue guionista de siete episodios.