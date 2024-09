Anne Igartiburu azuza a Alba Carrillo: "Pareces Belén Esteban viviendo de Jesulín"

Por Alejandro Burrueco Marín |

Alba Carrillo nunca ha tenido miedo de hablar sobre sus exparejas en televisión. Como colaboradora de 'D Corazón' a veces no tiene más remedio que hacerlo, aunque tampoco lo evite, y en este caso el programa ha tratado la asistencia de Feliciano López a la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. De hecho, un periodista del magacín ha preguntado al tenista por su colaboradora, desatando una reacción de la que Anne Igartiburu se ha mofado.

Alba Carrillo arremete contra Feliciano López en 'D Corazón'

", le dijo el reportero, consiguiendo que López se marchase sin despedirse empujado por su esposa Sandra Gago . Por su parte, Carrillo no ha tardado en reaccionar: "". "Estrella no es, será del corazón, pero estrella no es", ha reafirmado su opinión ante las dudas del resto de colaboradores.

"Ya que estaban tan simpáticos, pues, chico, no te cuesta nada decir un chascarrillo", ha criticado Carrillo la actitud de su exmarido. Carmen Lomana ha destacado el papel de Gago: "La mujer ha sido la que manda ahí". "A la mujer no le gusto. Es una pena, ella a mí me encanta, me parece monísima, estupenda y, además, una heroína, porque aguantar a ese hombre cinco años y dos de novios... Me parece una todoterreno. Sandra 'we love you'", ha mostrado su sororidad la modelo.

La comparación con Belén Esteban

Tras estas declaraciones, Igartiburu ha bromeado con Carrillo: "Te voy a picar un poco, pareces Belén Esteban viviendo de Jesulín todo el rato. ¡Ya te has separado de él!". Lejos de ofenderse, la exparticipante de 'Supermodelo 2007' ha recogido el comentario con humor: "Me tenéis aquí por eso, por él. Lo que pasa es que me ponéis esto y me dan una pereza que me muero, no porque él me caiga mal, que también".