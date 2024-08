Alba Carrillo recuerda su despido de Mediaset: "Ana Rosa hizo alarde de un machismo encarnizado"

Por Alejandro Burrueco Marín |

Alba Carrillo terminó su andadura en Telecinco en 2023 y desde entonces no ha dudado en utilizar su falta de filtro para exponer sus opiniones sobre la cadena. Una vez más, Carrillo ha cargado contra Ana Rosa Quintana, con quien no acabó muy bien, ya que 'El programa de AR' dio bombo a su lío con Jorge Pérez durante la fiesta de su productora dejándola a ella como la mala, según afirma la propia colaboradora.

'El programa de Ana Rosa' expuso la infidelidad de Jorge Pérez con Alba Carrillo

Carrillo ha sido tajante con Quintana en una entrevista para El Mundo, aunque ni siquiera han tenido que preguntarle por la presentadora para que empezase a repartir, al hablar de "la jungla" de la tele: ", que para mí era prácticamente familia, me di cuenta de que".

"Ana Rosa no ha sido ninguna decepción porque nunca confié en ella, más allá de que era mi jefa y me pagaba. Le tenía respeto porque no conocía lo que era capaz de hacer", ha relatado Carrillo sobre la presentadora. La hija de Lucía Pariente ha sido tajante: "Nos hizo pasar a mí y a mi familia unas navidades infernales con el tema Jorge Pérez, haciendo alarde de un machismo encarnizado y un cinismo editorial fuera de todo control".

También arremete contra Jorge Pérez

Carrillo, de hecho, ha señalado a la de Usera como una de las principales responsables de la situación: "Tú no puedes ser la productora, el brazo ejecutor y la que explota el tema, pero luego querer quedar bien ante los telespectadores, decir que esto no tendría que haber salido nunca y que en la próxima cena vas a vetar los móviles". "Si hubiera querido, ella podría haber censurado ese tema y nunca se hubiera sabido. Ella sabe muy bien qué cosas elige para su programa y a qué amigos y familiares protege", ha acusado la madrileña.

La que fue presentadora de 'Hable con ellas' también ha cargado contra Pérez: "Me lie con un casado, a mí me despidieron y el infiel ahí sigue colaborando. Seguimos con el machismo de la robamaridos y la golfa". "Ahí está Jorge Pérez en la isla con Mediaset y yo, como fui la manzana de la tentación, a la calle. Esa etiqueta de puta ya va a ser muy difícil quitármela", ha recordado Carrillo que Pérez incluso ha concursado en 'Supervivientes All Stars' tras la polémica.