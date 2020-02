Anne Lukin ('OT 2020'): "Gèrard y yo no queríamos que se vendiese la historia de amor"

Anne Lukin se despidió este domingo, 23 de febrero, de 'Operación Triunfo 2020'. Tras varias semanas en la cuerda floja, los espectadores de Televisión Española decidieron que la navarra no continuase con su formación en la Academia al recibir el 26% de votos, frente al 30% de Bruno Alves y el 44% de Flavio. La joven eligió el tema "Unchained Melody", que se popularizó gracias ser el tema central de la película "Ghost: Más allá del amor", para defender su nominación en la Gala 6.

, después de ser eliminada de 'OT 2020',y hacer balance sobre su participación en el talent show de Gestmusic. Además, opina sobre su relación con Gèrard y cómo vivió que se hiciese pública en una de las galas.

Anne Lukin, concursante de 'Operación Triunfo 2020'

En el 'El chat de OT' te vimos sin asimilar la expulsión, muy afectada.

Sí, fue horrible. Es difícil que ahora esté peor, pero en ese momento no era consciente de que me estaban grabando. Estoy mejor que ayer, porque estaba en la mierda, pero obviamente todavía me queda un tiempo hasta que vuelva a estar bien del todo.

¿Cómo viviste la expulsión en la Gala 6?

Fue duro, pero tenía asimilado que era algo que podría pasar.

Cuando dijeron tu nombre, parecía que te sorprendió un poco.

Es que estaba tan en shock que estuve toda la gala así. No sabía ni qué pensar ni qué decir. Si me hubiese quedado yo, me habría quedado igual.

¿Has podido leer ya los comentarios en redes sociales?

No he cogido el móvil y no lo voy a coger en varios días porque me da una pereza horrible y no estoy preparada todavía. No he visto nada ni quiero verlo.

¿Qué balance haces de tu paso por 'OT 2020'?

Me voy muy contenta, muy agradecida. Me hubiera gustado poder estar más tiempo y poder enseñar más y me voy con esa rabia de sentir que no he podido mostrar todo. Pero me voy contenta porque he podido enseñar mucho y he aprendido muchísimo.

¿Qué más te hubiera gustado enseñar?

Me habría gustado poder cantar más cosas y haber tenido la oportunidad de haber mostrado más Annes y haber cogido más callo en el escenario, porque yo era la única de todos mis compañeros que nunca se había subido a un escenario a cantar ni había cantado delante de gente. Al ser las primeras veces, yo lo pasaba mal. Me ha dado rabia porque ahora es cuando yo empezaba a sentirme más cómoda.

¿Te has sentido un poco bloqueada por todas las indicaciones que se te daban por parte del jurado y de la Academia?

No, bloqueada no. Era mucha información y me ha costado procesarla y aplicarla. Ahora era cuando estaba comenzando a poner en marcha todo lo que había ido recibiendo.

En la Gala 6 fue la primera vez que os jugabais la expulsión tres personas, ¿cómo lo viviste?

Como nunca había estado nominada, no tenía nada con qué compararlo. Nosotros tampoco nos planteamos mucho el hecho de que ser tres fuera diferente, porque estábamos nominados igualmente.

¿Ha sido muy dura la semana estando nominada?

Me esperaba que fuese a ser una semana horrible. Creía que iba a estar fatal, pero estoy contenta porque no ha sido para nada así. Estoy orgullosa de cómo me lo he tomado porque la he aprovechado al máximo y he disfrutado y me he reído muchísimo. Me lo he pasado muy bien en las clases, con la canción, mis amigos...

Llevabas varias semanas siendo nominada por el jurado, ¿cómo te tomabas que te propusieran para abandonar la Academia?

No es agradable que te nominen tres veces seguidas, sobre todo para la confianza, porque yo ya tenía poca. Pero con lo que realmente me quedaba era con lo que me decían los profesores, eso era lo que me servía. Las valoraciones del jurado también las escuchaba porque estaban ahí para hacer su trabajo y ha habido comentarios que me han servido para aprender. Pero con lo que más me quedaba era con el repaso de gala y con lo que me decían mis profesores.

Fuera ha habido un poco de polémica con las valoraciones de Natalia Jiménez, ¿esto lo percibís vosotros en plató?

En plató no me entero de nada. Mis amigos me cuenta todo lo que ha pasado luego. El jurado está para hacer su trabajo y siempre hay gente a la que le va a parecer mal lo que se diga.

Hubo una valoración hacia ti en la que se te valoró por no hacer un falsete que no te habían pedido hacer, ¿cómo te lo tomaste?

Me sorprendió, porque Manu me pidió que hiciese el falsete así. Pero al día siguiente en el repaso de gala me quedé tranquila porque vi que los profesores estaban orgullosos con lo que había hecho.

¿No te dio la sensación en algún momento de que miembros del jurado, como Natalia Jiménez, no conocen la mecánica del concurso?

El jurado hace su trabajo. Es un trabajo complicado y yo creo que lo hacen lo mejor que pueden, aunque los comentarios serán más o menos acertados. No me voy a meter en eso.

Anne Lukin cantando en la Gala 6 de 'Operación Triunfo 2020'

En una gala llamaste "cabrón" a Roberto Leal, ¿cómo te sentiste? ¿Le pediste perdón luego?

Es que en el plató... se me escapó. Luego me sentí mal y le pedí perdón mil veces.

Dijiste en 'El Chat' que no te pareció bien que emitieran tu beso con Gèrard durante la Gala 4. Ahora que han pasado unas semanas, ¿sigues manteniendo la misma opinión o crees que os ha ayudado a ser más naturales?

No nos ha ayudado a ser más naturales. A Gèrard y a mí no nos preocupaba en ningún momento que la gente lo se supiese, lo que pasa es que no queríamos que se vendiese la historia. A mí no me gustó mucho que nos pusiesen el vídeo antes de cantar. Nos enteramos de eso a la vez que toda España, aunque ahora me entero que España ya lo sabía.

Gèrard me dijo que era un punto ciego y que no nos grababa ninguna cámara

Fuimos muy tontos. Gèrard me dijo que era un punto ciego y que no nos grababa ninguna cámara. En el momento, os lo prometo que me lo creí.

Se ha hecho muy viral un vídeo en el que Samantha le decía a Nia: "Nos hemos enrollado todos con todos".

No me busquéis la boca. Hay mucho amor, pero no quiero hablar de las cosas que no me tocan. Samantha es una bocachancla [risas]. No voy a decir nada.

Una de las grandes polémicas de la Gala 6 fue la improvisación de Estrella Morente hablando del mundo del toro, ¿cómo lo vivisteis vosotros desde dentro?

A mí me sorprendió porque en los ensayos que habíamos hecho antes en plató no había cantado eso. Pero no voy a hablar de este tema tampoco.

En TVE han dado explicaciones por unas palabras que dijo Maialen sobre el mundo de la tauromaquia, ¿crees que también deberían darlas por lo ocurrido con Estrella Morente?

Supongo que esto corresponde a dirección y no lo sé. Es un tema polémico y supongo que se tendrán que dar explicaciones, pero no es algo sobre lo que yo pueda decidir.

Maialen y tú habéis sido las primeras concursantes en cantar en euskera. ¿Pensabais que os la darían?

Sí, habíamos hablado de que estaría guay que nos dieran una actuación en euskera. Es una actuación de la que estoy muy orgullosa.

Pediste que se subtitulase la canción y se criticó que sí se hiciera con este tema y no cuando cantó Miki en catalán.

Yo pedí que subtitulasen la canción porque en otras ediciones yo echaba de menos saber qué decían. Antes de entrar en 'OT', ya tenía pensado que si me daban una canción en euskera iba a pedir los subtítulos. Tuve suerte y me hicieron caso. Estoy agradecida por qué se hiciese.

Te hemos visto en algunas clases con problemas de sueño, ¿era porque dormías poco o porque te aburrías?

No es porque fuesen aburridas, lo peor es que me interesaba de verdad lo que estaban diciendo... A la que más rabia le daba era a mí. Todavía sigo sin entender que tuviese tanto sueño dentro de la Academia, porque juro que dormía. Bueno, las dos primeras semanas no mucho, pero las últimas cuatro sí dormía. Pero me despertaba cansada y hubo una semana que empecé a tomar café y me funcionó. Pero luego me enteré que la cafeína era mala para las cuerdas vocales y tuve que dejar el café.

El pasado viernes estuviste grabando tu primer single, "Salté", ¿cómo fue ese momento?

Fue muy especial, muy bonito, es un momento que no voy a olvidar en la vida. Fue muy guay.

¿Cuáles van a ser ahora tus próximos pasos con este single?

Lo único que sé es que saldrá la primera semana de marzo. No tengo ni idea de si se hará videoclip o no. Ahora estaré decidiendo las portadas para el single.

¿Tienes composiciones inéditas hechas durante tu paso por la Academia?

Lo que habéis visto es lo que tengo. Las primeras canciones que he compuesto han sido en la Academia y obviamente pretendo sorprender con más cosas pero todavía no las tengo hechas.

¿Crees que has cumplido con el objetivo que te marcaste antes de entrar a la Academia?

Mi objetivo era probarme a mí misma, ver hasta dónde podía llegar, cantar delante de gente, sentirme llena con la música y aprender en la Academia. Creo que mi objetivo se ha cumplido. Me da rabia no haberme podido quedar más tiempo para demostrar más, pero supongo que nos pasa a todos.

Manu Guix dijo que es importante que los concursantes tengan un sello fijo, pero se premia mucho la versatilidad. Eso te puede perjudicar un poco porque tienes un sello personal muy marcado. ¿Crees que desde la Academia tendrían que potenciar más la versatilidad o los diferentes palos que puedas tocar?

Este programa va de hacer versiones y de encontrarte a ti sacándote de ti. Entiendo que lo guay de este programa es que haces diferentes versiones de ti y así puedes descubrirte. Lo que pasa es que yo no supe hacerlo muy bien. Se me hizo difícil encontrarme a mí entre tantas diferentes Annes. Creo que la Academia sí que potencia la esencia de cada uno, pero el programa es así y va de hacer versiones. Me he sentido muy apoyada en este tema de ser yo misma.

¿Con qué compañero te has quedado con ganas de cantar?

Con Eva. De hecho, siempre pedíamos que nos pusiesen una canción juntas, pero no ha habido esa suerte.

En la Gala 0 elegiste a Nia como la persona que crees que ganará 'OT 2020' y en el último chat te reafirmaste en tu opinión. ¿Crees que ya está claro quién ganará?

En 'Operación Triunfo' puede pasar de todo. Todavía queda la mitad del programa y a saber lo que puede pasar. Creo que va a ganar Nia porque es una pasada lo que hace. Pero es que igual luego nos sorprende y gana Gèrard, que también puede ser. O cualquiera de ellos, no lo sé.

Anne Lukin, concursante de 'Operación Triunfo 2020'

Algunas de tus compañeras, como Maialen o Ariadna, habían dicho que su ganadora eras tú. ¿Lo sabías?

Sí, me lo habían dicho, pero es algo que dices "jo, te quiero", pero no me lo tomaba en serio porque yo no lo pensaba, no compartía esa opinión. Me sentía súper agradecida y querida porque lo pensasen. Ahora me siento un poco en plan: "Espero no haberles decepcionado". Las quiero mucho.

Te vimos muy afectada en la clase de diversidad sexual que impartió Paco Tomás, ¿cómo viviste la polémica por los comentarios que hizo Jesús?

Ese tema me toca mucho y por eso me emocioné en la clase de Paco. Creo que es un tema que hay que tratar con normalidad porque es normal. En cuanto a lo de Jesús, ya se habló y ya se arregló, fueron malentendidos.

Un momento muy bonito fue cuando tu padre fue a verte en la gala, pero no pudo conocer a Gèrard.

No. Me habría gustado que se conociesen.

¿Qué te ha dicho tu padre sobre Gèrard?

Le gusta. Le cae bien. Tengo ganas de que se conozcan.

Amaia te mandó un mensaje a 'El chat de OT'. ¿Esperas un mensaje suyo ahora que estás fuera?

No he cogido el móvil, pero espero poder hablar con ella. Es algo que me apetece muchísimo.

¿Te han dado ya alguna información de fuera?

De verdad que no he querido saber nada. Me da mucha pereza y no estoy preparada. No sé ni cuántos seguidores he acumulado en Instagram.

Este sábado irás a la firma de discos de Sevilla, ¿estás preparada?

No, no estoy preparada. No soy nada consciente y va a ser un shock. Pero tengo ganas.

¿Cuál es tu plan de futuro?

Es algo que tengo que pensar muy bien. Estoy todavía que no sé ni dónde estoy. Por lo pronto, sacar el single, hacer promoción, esperar a que salgan mis compañeros, hacer la gira si hay e ir haciéndome un poco a la idea de dónde estoy. Me gustaría seguir componiendo, hacer música de la que esté orgullosa y con la que me sienta yo misma. Me gustaría poder hacer conciertos, pero sobre todo un proyecto con el que yo esté a gusto con lo que haga, sentirme yo y mi esencia. Y haría una colaboración con Gèrard, con Eva, con Rafa, con Maialen...