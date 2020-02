'OT 2020' producirá los singles de Anne, Bruno, Hugo y Maialen dentro de la Academia

Tras ver cómo su "Qué sabrá Neruda" salía al mercado este viernes, Javy Ramírez no será el único concursante con single producido en 'OT 2020'. Antes del segundo pase de micros para la Gala 5, Noemí Galera les ha transmitido un importante anuncio a Anne, Bruno, Hugo y Maialen. Los cuatros tendrán la oportunidad de producir sus temas dentro de la Academia.

Maialen, Anne y Bruno podrán producir su single en 'OT 2020'

La noticia va en la línea del programa, que en esta edición se había propuesto potenciar la composición con clases específicas y tiempo para que los concursantes creasen sus propias canciones. Así, Hugo podrá producir "Demonios", Anne sacará como single "Salté" y Maialen podrá hacer lo mismo con "Oxitocina", mientras que Bruno todavía debe pensar un nombre para su tema.

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo por casi todos los implicados. La propia Noemí Galera ha contestado a las dudas de algunos fans del programa, que interpretaron los gestos Maialen como una negativa: "No se le ha visto nada emocionada con la idea", explicaba en Twitter una seguidora. La directora de la Academia ha dejado claro que respetarán siempre el deseo de cada artista: "Si Maialen no quiere, no se hará. Está en su derecho a decidir qué hacer con su tema".

Cabe recordar que Maialen ya era vocalista de su propio proyecto musical antes antes de entrar en el programa, lo que para muchos sería la razón de su postura. La banda que comparte con sus amigos, llamada Chica Sobresalto, lanzó un álbum llamado "Sobresalto" con nueve canciones en 2017.

Si Maialen no quiere, no se hará. Está en su derecho a decidir qué hacer con su tema. #OTDirecto14F https://t.co/q52QuT5hO3 — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) February 14, 2020

Nick y Ariadna no pierden el tiempo

Fuera de la Academia, los expulsados también están aprovechando el tiempo. Nick Maylo, tercer expulsado de la edición, se ha hecho eco de sus planes profesionales a través de Instagram. El barcelonés se ha dado prisa y apenas una semana después de su salida del talent ya está trabajando en su primer single. "Estoy súper contento de poder anunciar que ya estamos trabajando en mi primer single, "Historias robadas". Gracias por hacer que todo esto sea posible", ha agradecido a sus seguidores.

Ariadna, primera expulsada, también se ha puesto manos a la obra. "Ya estamos trabajando en mi primer single, que estoy muy feliz y que no vais a tener que esperar demasiado. Gracias a todos los que habéis hecho esto posible", ha informado a través de redes sociales.