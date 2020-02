'OT 2020': Anne, quinta concursante expulsada de la edición

La noche del domingo 23 de febrero, 'OT 2020' alcanzó su sexta gala, en la que Anne, Bruno y Flavio se enfrentaban a su posible expulsión, después de que el jurado nominase a cinco concursantes por primera vez. Tras las actuaciones de rigor de los tres nominados y el resto de sus compañeros, los votos de la audiencia convirtieron finalmente a Anne en la quinta concursante expulsada de la edición.

Anne, Bruno y Flavio, antes de conocer la expulsión de la primera en 'OT 2020'

"He estado un poco perdida y sentía que no estaba mostrándome y esta semana me ha servido para volver a mí", declaró la concursante, antes de interpretar sobre el escenario "Unchained Melody", de Righteous Brothers. Un tema por el que Anne confesó sentir "mucho cariño", dado que "me recuerda un poco a casa", pero que finalmente no logró convencer a tanto público como en el caso de sus compañeros: la concursante fue expulsada tras recibir el 26% de votos del público a su favor, frente al 30% de Bruno y el 44% de Flavio.

"No sé qué decir", confesó una emocionada Anne, tras conocer la decisión de la audiencia. "Les voy a echar tanto de menos que me va a doler el corazón", añadió la concursante, quien tuvo ocasión de despedirse de sus compañeros, uno a uno, al ritmo de "I'll be there for you", tema emblemático de 'Friends' en la interpretación que realizaron los concursantes en la Gala 2. Un emotivo momento en el que tanto Eva como Gèrard se mostraron especialmente afectados. "Te quiero, te estaré esperando. No te olvides de mí", pidió Anne mientras abrazaba al segundo, después de besarlo.

"No nos vamos a olvidar de ti"

Anne se despide de Gèrard con un beso en la Gala 6 de 'OT 2020'

El humor pesimista y triste de la concursante no mejoró durante su entrevista posterior a la gala con Noemí Galera. "No sé qué quiero que empiece, no sé qué hacer con mi vida", reconoció la benjamina de la edición, antes de señalar que "voy a necesitar hablar con ellos y no voy a poder". "Tengo miedo de que estén más unidos y yo esté más apartada", declaró Anne, cabizbaja. En pleno encuentro, la concursante también admitió que "siento que he decepcionado a tanta gente...", antes de recibir el consuelo de la directora, quien le dio la oportunidad de despedirse de uno de sus compañeros.

"Tú sabes todo lo que vales. Así que trabaja muchísimo, yo sé que lo vas a conseguir", la animó Gèrard, el concursante escogido por Anne para despedirse por última vez. "Tienes muchísimo arte y una voz que a mí, me encanta. Confío muchísimo en ti", declaró el concursante, antes de confesar que "te quiero mucho". "No nos vamos a olvidar de ti, y yo muchísimo menos. Lo primero que voy a hacer al salir, va a ser ir a buscarte", aseguró Gèrard, después de desvelar que, al igual que Eva, le había escrito una carta que Anne podría leer en privado.