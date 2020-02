'OT 2020': Gèrard, concursante favorito de la Gala 6

La noche del domingo 23 de febrero, Televisión Española emitió la Gala 6 de 'OT 2020', en la que Anne se convirtió en el quinto nominado de la edición, frente a la salvación de sus compañeros Bruno y Flavio. Una decisión del público por la que el nuevo expulsado tuvo que despedirse de sus compañeros, tras lo cual Roberto Leal anunció el nombre del concursante favorito de la gala que, en esta ocasión, fue Gèrard.

Anaju, Gèrard y Nia, concursantes más votados como favoritos en la Gala 6 de 'OT 2020'

El concursante recibió la noticia con lágrimas en los ojos a causa de su tristeza, dado que acababa de despedirse de su compañera Anne, con la que había mantenido una más que estrecha relación en la Academia. Gèrard se convirtió en favorito tras ser el más votado entre sus compañeros por muy pequeño margen de diferencia con respecto a Anaju, quien quedó en segunda posición. Mientras que Gèrard recibió el 20% de los votos, la turolense obtuvo un 19%, frente al 13% de apoyo que recibió Nia Correia, en tercera posición.

Gracias a ello, el concursante recibió el privilegio de la inmunidad, que optó por guardarse para sí mismo antes de conocer la valoración del jurado. "Me voy a salvar yo, lo siento por mis compañeros", reconoció Gèrard, ante lo que el resto de concursantes se mostraron de acuerdo. "Has hecho bien de usar tu privilegio como favorito, porque sino estarías nominado", reconoció Javier Llano, a la hora de valorar su actuación al ritmo de "The locomotion" junto a Eva.

"Ha dejado mucho que desear"

"Esta actuación ha dejado mucho que desear", reconoció Llano, tras lo cual señaló a Gèrard que "tenías que demostrar buena actitud y vocalmente no exigía mucho". "Tienes talento vocal, pero tienes que aprender sobre interpretación y la puesta en escena", valoró el juez, quien declaró que "en la interpretación está el alma y el corazón del que canta", antes de instar al concursante a "aprovechar cada segundo" en la Academia y, especialmente, en las clases de Ivan Labanda. "Márcate objetivos más ambiciosos a nivel interpretativo, arriésgate", aconsejó Llano, antes de que Gèrard fuera el primer concursante de la gala en cruzar la pasarela.