Anne ('OT 2020') recuerda el episodio de acoso sexual que sufrió con 14 años: "Me quedé en shock"

Anne Lukin ha compartido una de las experiencias más desagradables de su vida con sus compañeros de 'OT 2020'. La navarra ha recordado un lamentable episodio de acoso sexual que sufrió cuando tenía 14 años. Mientras se dirigía a la academia de estudio como de costumbre, vio que un hombre la seguía.

Anne comparte su experiencia en 'OT 2020'

"Me estaba todo el rato mirando. De repente se bajó de la bici, se puso delante de mí y se sacó la polla", ha asegurado ante la mirada atónita de Maialen, Bruno, Ariadna y compañía. "Me quedé súper en shock, no sabía qué hacer". Siguió andando para llegar cuanto antes a la academia, "miraba a los lados y no había nadie", pero el chico la siguió con la bici y se bajó de nuevo: "Volvió a sacarse la polla y empezó a masturbarse delante de mí. Estaba en shock y corrí hacia la academia", ha recordado.

Una vez en el centro de estudio, las profesoras llamaron a la policía. Los agentes le pidieron una descripción del acosador "para proteger a otras personas a las que pudiera acosar", pero "como estaba en shock no me acordaba ni de su cara y mi descripción fue una mierda", lamentó la pamplonesa. "A la semana siguiente unos policías vinieron a mi casa con caras de tíos que podían ser y no supe reconocerlo".

Oportuna reflexión

Con la polémica del pin parental que VOX pretende implantar para que los padres decidan a qué talleres sobre feminismo o diversidad sexual acuden sus hijos, la reflexión que las triunfitas hicieron tras escuchar el testimonio de su amiga se hace más necesaria y oportuna que nunca. "Hay que trabajar todos los días para que no pasen esas cosas más", dejó claro Maialen. La propia Anne daba en el clavo: "Yo creo que la clave está en la educación desde pequeños, que no haya educación sexual hace que los niños busquen información por su cuenta y lo único que encuentran es porno".