Gèrard ('OT 2020') se desahoga con Noemí Galera: "Eli me ha dicho que mis bromas le dan ataques de ansiedad"

Que entre todos los concursantes de 'OT 2020' no hay buen rollo es una obviedad. El lema de "Ivo ivo ivo, abrazo colectivo" de poco está sirviendo, pues las broncas entre ellos, los comentarios ofensivos y las faltas de respeto están haciendo que la convivencia sea imposible. En último encontronazo que ha salido a la luz lo ha protagonizado Gèrard, que ha querido hablar con Noemí Galera para explicarle lo ocurrido.

Gèrard, en 'OT 2020'

"Hay un tema que me perturba desde ayer", ha comentado diciendo el concursante a Galera nada más entrar en la salita. "Yo creo que me llevo bien con todo el mundo, pero anoche estaba en la cama hablando con Eva, se me acerca Eli muy nerviosa y me dijo: 'He hablado con mi psicóloga y me ha dicho que dejes de hacerme bromas para picarme porque me hacen mucho daño y me dan ataques de ansiedad'", contaba Gèrard añadiendo lo que pensó en ese momento: "Pero si yo con Eli es de las que menos hablo y no le hago bromas".

Resulta que, previamente, estaban comparando voces y Eli dijo que Gèrard era igual que Ed Sheeran, por lo que el concursante preguntó a su compañera: "¿Y tu voz a cuál se parece?". No respondió, el tema se quedó ahí, pero ahora él cree que desde aquel momento, ella le "tiene enfiladísimo". Contándoselo a la directora de la Academia, se le veía realmente preocupado, porque "cuando me dijo lo de la psicóloga pensé si he hecho algo que yo no me haya dado cuenta".

Noemí: "No le hagas el más mínimo caso"

Después de que Gèrard se desahogase, Noemí le ha tranquilizado: "A mí Eli me ha dicho que se lleva bien con todo el mundo pero hay dos personas que le cuestan más. Una debes ser tú, pero no le hagas el más mínimo caso porque lo está pasando mal esta semana y está con un mogollón en la cabeza que tela. Yo de ti hablaría con ella, creo que es lo mejor que podéis hacer".

Acto seguido, él ha contado algún ejemplo más en el que le ha hablado mal e incluso otros compañeros lo han visto y se han sorprendido. Galera le ha explicado que "es todo una coraza, de verdad", que "está a la defensiva" y que va a hablar con Eli a lo largo de la tarde para que se solucione, pero le ha reiterado al concursante que esté tranquilo, porque "no es nada grave, nada que no tenga solución".