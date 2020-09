Antena 3 presenta sus series para la temporada 2020/21: de 'Los hombres de Paco' a 'Alba'

Con el arranque del curso televisivo, Antena 3 presenta sus novedades de ficción para la temporada 2020/2021. Dentro del marco del FesTVal de Vitoria, la cadena realiza una rueda de prensa virtual desde Madrid con la presencia de José Antonio Antón (director adjunto de Contenidos de Atresmedia) y Montse García (directora de Ficción de Atresmedia) junto a algunos de los protagonistas de sus producciones: Michelle Jenner, Paco Tous, Elena Rivera y Olivia Molina.

Antena 3

Aunque los estrenos más inminentes llegarán con 'La valla' y 'El nudo' en abierto, Atresmedia tiene previsto lanzar títulos como 'Los hombres de Paco', 'La cocinera de Castamar' o 'Alba' en 2021. Tal y como ocurrió con otras producciones, las ficciones serán preestrenadas en Atresplayer Premium antes de su llegada a Antena 3. Algo que no está previsto que ocurra con títulos como 'Veneno', '#Luimelia' o 'FoQ: El reencuentro', destinados exclusivamente a la plataforma de streaming.

"Atresmedia ha sido un referente en ficción nacional e internacional. No es solo hablar de las más recientes, nos podemos retrotraer a 'Farmacia de guardia', 'Compañeros' o 'Física o química'", comenzaba explicando Antón. "La ficción ha sido marca de la casa a todos los niveles. Gran parte de la percepción que hay de la ficción española tiene que ver con el buen hacer de Atresmedia como factoría de series", añadía sacando pecho del éxito de producciones como 'La Casa de Papel' o 'Velvet'. Ambos directivos se mostraron emocionados ante los proyectos que llegarán a Antena 3 a lo largo de la actual temporada televisiva.

'La Valla' se estrenará en abierto

'La valla'

Tras la presentación inicial, los diferentes actores dieron algunas pinceladas sobre su trabajo en estas producciones. La primera en hablar fue Olivia Molina, que interpreta a Julia en la ficción de Good Mood Productions. "'La valla' fue concebida como una distopía pero hoy es casi un extraño documental. Había escenas que rodábamos que nos parecían ciencia ficción y ahora es la realidad actual", explicaba la actriz que espera "que no todo lo que pasa en la serie vaya sucediendo en la realidad". La ficción, preestrenada por completo en Atresplayer Premium, llegará muy pronto al prime time de Antena 3, tal y como avanzan las promociones.

'Alba', el remake español de 'Fatmagül'

'Alba'

Más allá de las ficciones que esperan su estreno en lineal, Atresmedia se encuentra grabando diferentes producciones que van desde la nostalgia hasta las adaptaciones literarias. Ese es el caso de 'Alba', el remake español de la exitosa telenovela turca 'Fatmagül', que fue emitida por Nova. Elena Rivera se mete en la piel de este personaje que tras ser víctima de una violación grupal, "lucha por hacer justicia". "Algunos de sus agresores forman parte de una familia muy rica y poderosa, creando un tortuoso proceso para ella. La historia de amor con su novio, Bruno, se verá salpicada por todo lo que vive con una montaña rusa de emociones", narra la actriz de 'Cuéntame cómo pasó' e 'Inés del alma mía'.

La intérprete se muestra emocionada ante este complejo proyecto que, desgraciadamente, "muestra situaciones muy actuales". "Alba es un personaje complicado porque hay que tratarlo con mucho respeto. Va a ser un poco cruel pero es necesario y tenemos que crear debate", explica. Rivera confiesa que el rodaje de la violación marcó un "antes y un después para el equipo técnico y artístico".

Aunque se trata de una adaptación de la ficción turca, la actriz no se ha basado en el personaje original: "Hemos querido llevar la historia a nuestra cultura. Me dijeron que intentara no verla". Para preparar el personaje se basó en su propia investigación, gracias a documentales y películas que le fue recomendado el equipo.

La adaptación de 'La cocinera de Castamar'

'La cocinera de Castamar'

Otra de las adaptaciones que prepara Atresmedia llega de la mano de 'La cocinera de Castamar', la ficción basada en la novela homónima de Fernando J. Múñez que se ambienta en el Madrid del siglo XVIII. "Son personajes llenos de sombras que lo único que quieren es salir adelante y sobrevivir", explica Michelle Jenner, que da vida a Clara Belmonte. "Me gusta mucho cómo lo estamos rodando, con escenarios espectaculares y secuencias muy vivas donde hay mucha acción y movimiento", añadío.

El regreso de 'Los hombres de Paco'

'Los hombres de Paco'

'La cocinera de Castamar' no será el único proyecto de Jenner en Antena 3. La exitosa comedia 'Los hombres de Paco' regresa con una décima temporada que nos mostrará qué ha sido de aquellos icónicos personajes. "Ha sido muy bonito volver a trabajar con Hugo Silva y retomar estos personajes que han sido tan especiales", confiesa la intérprete de Sara. Mientras que Paco Tous, que da vida a Paco Miranda, se muestra "eufórico y con miedo" ante este revival: "Estamos en la tercera semana de rodaje y ya hay muchísima acción, persecuciones, tiroteos, nos persigue una avioneta y hasta amenazas nucleares". El actor asegura que sorprenderá el nuevo formato de la serie de Globomedia, con "un salto en calidad a nivel de producción y realización, pero manteniendo la esencia". Además, asegura que todavía faltan actores por sumarse al rodaje de esta primera tanda que pretende tener continuidad.

La adaptación televisiva 'Señor dame paciencia'

Siguiendo la tendencia de remakes, revivals y secuelas, Antena 3 se encuentra en la etapa de preproducción de la adaptación televisiva del largometraje "Señor, dame paciencia". La exitosa película de Atresmedia Cine está en proceso de casting y, por ahora, solamente puede confirmarse la presencia del actor Jordi Sánchez, el popular Antonio Recio de 'La que se avecina'.