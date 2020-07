Las consecuencias del accidente de Antonia Dell'Atte: dientes rotos y 80 puntos en la mandíbula

A principios del mes de julio, Antonia Dell'Atte sufrió un aparatoso accidente, pues una sombrilla impacto contra su rostro provocándole graves lesiones. Cuando disfrutaba de un día en la playa, estuvo a punto de morir, tal y como relató en su cuenta de Instagram, donde contaba que se le había desfigurado la mandíbula a consecuencia de este suceso.

Antonia Dell'Atte, en 'MasterChef Celebrity' y recuperándose del accidente

En aquel momento, la finalista de 'MasterChef Celebrity 3' publicó: "Cómo puede cambiar tu vida de un día para otro. Pero una mano desde arriba que me quiere desvío la sombrilla que me vino como unos misiles por un tornado. Ha sido un milagro. No entro en los detalles, pero tengo que reconstruir toda la mandíbula inferior y muchas cosas más. Cuantas más veces caes, más veces te levantas y más fuerte volveré".

Y así ha hecho. En la mañana del 29 de julio, las cámaras de 'El programa del verano' se han encontrado con la modelo y presentadora mientras se recupera de las consecuencias. "Soy el Ave Fénix, renazco de mis cenizas. Voy a resurgir. Cuando más caes, más te levantas. Sobre todo, las personas buenas", aseguraba la italiana al espacio de Telecinco.

Así será su recuperación

Dell'Atte explicó que a su recuperación todavía le queda entre "3 o 6 meses y luego vendrá esa sonrisa mejor que antes. Hay que recuperar los 80 puntos y los dientes, que tendré dientes fantásticos". Alessandro Lecquio, su expareja y que se encontraba en el plató de 'El programa de verano' como colaborador, ha deseado que se recupere pronto.