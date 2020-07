Antonia Dell'Atte sufre un grave accidente con una sombrilla que desfigura su mandíbula

La popular presentadora y modelo Antonia Dell'Atte ha sufrido un aparatoso accidente mientras disfrutaba de un día veraniego en la playa. La propia exconcursante de 'MasterChef Celebrity' ha sido la encargada de relatar el suceso a través de su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con una fotografía que muestra las lesiones.

Antonia Dell'Atte tras sufrir el accidente

“Cómo puede cambiar tu vida de un día para otro. Pero una mano desde arriba que me quiere desvío la sombrilla que me vino como unos misiles por un tornado. Ha sido un milagro. No entro en los detalles, pero tengo que reconstruir toda la mandíbula inferior y muchas cosas más. Cuantas más veces caes, más veces te levantas y más fuerte volveré”, comenta la italiana. "Gracias a mi hermana que me cuidó y a mis amigos que estaba en la playa conmigo y no me dejaron ni un segundo sola", añade en Instagram.

Un tremendo susto que ha dejado consecuencias en su rostro, tal y como muestra la fotografía publicada. Dell'Atte lleva un apósito en la barbilla y varios puntos en el labio inferior. “Soy un monstruo ahora, pero con una gran alma y un nuevo renacimiento”, asegura la modelo a la revista Semana.

“Un año de mierda”

El hijo de la italiana junto a Alessandro Lecquio, Clemente, respondió a la publicación asegurando que ha sido “un año de mierda”. El joven ha sufrido uno de los golpes más duros de su vida con la noticia del fallecimiento de su hermano Álex, hijo de Ana Obregón y su padre, con tan solo 27 años.