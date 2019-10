Ana Obregón y Antonia Dell'Atte se reencuentran en 'MasterChef Celebrity 4': "La culpa fue del cha cha chá"

Hay momentos históricos que solo pueden ocurrir en un programa como 'MasterChef Celebrity 4', como por ejemplo reencuentros inesperados como lo ha sido el de Ana Obregón y Antonia Dell'Atte, dos mujeres que comparten un pasado en común: Alessandro Lequio. La exfinalista de 'MasterChef Celebrity 3' visitó el plató del concurso para apoyar a los actuales aspirantes, coincidiendo así con la actriz y bióloga.

Ana Obregón y Antonia Dell'Atte en 'MasterChef Celebrity 4'

"¡Abrazo histórico!", gritaba Antonia Dell'Atte justo antes de fundirse en un cálido abrazo con Obregón. "Esto es histórico", decía Pepe Rodríguez al ver la situación, sacando incluso el teléfono móvil para rememorar el momento. "Ella tiene el hijo más espectacular del mundo: Clemente", explicaba Ana Obregón tras separarse de la italiana, echándole un capote al hermanastro de su propio hijo Álex Lequio. "Sí, igual que el tuyo. Aquí estamos para darlo todo, divertirnos y rezar", recitaba la italiana.

"No puedo creerme este momento", decía Vicky Martín Berrocal al presenciar también la reconciliación entre ambas. "Las mujeres tenemos siempre que apoyarnos", afirmaba Dell'Atte. "A parte de Donald Trump y del señor de Corea del Norte, no hay dos personas más enfrentadas que Antonia Dell'Atte y Ana Obregón y hoy hay por fin la paz", aseguraba Boris Izaguirre. "Estamos en un momento de serenidad. La culpa fue del cha cha chá", añadía la exfinalista de la tercera edición de 'MasterChef Celebrity'.

Compañeros atónitos

"Yo no esperaba poder vivir ese encuentro", repetía Vicky Martín Berrocal, al igual que Yolanda Ramos quien estaba atónita. "Las grandes personas perdonan y yo he tenido que perdonar a esta mujer", confesaba Antonia Dell'Atte. "Es posible que no veamos la solución a la crisis medioambiental pero hemos visto en 'MasterChef' que Antonia Dell'Atte y Ana Obregón son amigas otra vez", celebraba el escritor Boris Izaguirre.