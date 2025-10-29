Antonia San Juan reaparece en 'Late Xou': "El mejor premio que me pueden dar estando enferma es trabajo"

Por Sandra Alcaide Barrón |

Antonia San Juan anunciaba hace poco más de un mes que estaba enferma de cáncer, dejando a todos consternados. Tras esta triste noticia la actriz afirmaba que se encontraba segura y que confiaba plenamente en la sanidad pública y los avances de la ciencia, lanzando un mensaje esperanzador y tranquilizador a sus seguidores y amigos.

Además, la actriz visitó algunos platós como el de 'La revuelta' o el 'Late Xou con Marc Giró', donde es colaboradora, hablando sobre cómo afrontaba la enfermedad. Después estas últimas entrevistas televisivas, Antonia San Juan ha reaparecido en el programa de Marc Giró, tras haber iniciado ya su tratamiento contra el cáncer, para reflexionar sobre el amor y hablar sobre su proceso personal. "Estamos extremadamente contentos porque volvemos a recibir en este programa a nuestra amiga y compañera Antonia San Juan", anunciaba el presentador.

Antonia San Juan volvía al programa de La 1 sin perder su humor característico: "Los problemas sobre todo los tengo con el pelo. Han tardado muchísimo ahora para peinarme", bromeaba. "Lo estoy llevando bastante bien porque, a ver, tienes tus momentitos de que estás un poco para arriba, un poco para abajo, pero como yo tengo buen carácter y soy bastante zen y de cuidarme lo estoy llevando bastante bien y llevo como unos cuatro o cinco días muy bien", comentaba sobre su enfermedad.

No quiere premios por su enfermedad

"Primero te dan la noticia y te asustas, evidentemente, porque uno quiere vivir. Luego llega una parte en la que dy luego hay un momento donde realmente lo asumes y vas a favor de todo, del tratamiento de todo (...) Estoy muy contenta y estoy excitadísima de estar hoy aquí porque es el primer día después de todo el proceso, porqueni me habían hecho nada. Entonces para mí hoy es un gran día y", afirmaba la actriz.

"Me llaman para darme premios por tener cáncer, es que no lo entiendo (...) El otro día alguien dijo algo como 'qué manera de vender', yo no vendo nada, si yo vendiera algo tendría que cobrar. Yo lo único que hago en Instagram es desmitificar la palabra cáncer, saber que el cáncer tiene cura, que uno tiene que tener voluntad para tirar hacia adelante y nada más. Es una cosa totalmente altruista", aclaraba la actriz.

Además, tal y como declaró Antonia San Juan en su última visita a 'La revuelta', no quiere premios ni reconocimientos por tener cáncer. Por ello, volvía a reafirmar esta opinión en su nueva aparición en 'Late Xou': "Lo que no quiero es convertirme en la imagen del cáncer, porque yo soy actriz. No quiero que me den un premio por tener un cáncer, el mejor premio que me pueden dar a mí estando enferma es trabajo, eso es el premio, que me den trabajo".