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Este martes 26 de mayo, '120 minutos' ha alcanzado las 2.000 emisiones desde su estreno en Telemadrid en 2018. El espacio informativo conducido por María Rey y producido por Unicorn Content logra así este importante hito en plena séptima temporada, consolidándose como una de las grandes apuestas de actualidad de la cadena autonómica madrileña.

Con motivo de esta cifra redonda, el programa ha querido mostrar el día a día de la redacción y la propia periodista ha hecho balance de estos años al frente del programa: "Son dos mil programas, que recogen años agitados, intensos, pero también apasionantes en la vida política. Hemos narrado en directo cambios de gobierno y liderazgos fugaces y hemos vivido en primera línea la prueba más difícil, la pandemia. Este tiempo nos ha hecho crecer como periodistas y como personas".

De la pandemia a algunos de los grandes acontecimientos recientes

El espacio ha realizado un seguimiento especial de momentos históricos como la muerte del Papa Francisco y la posterior entronización del Papa León XIV, el fallecimiento de la reina Isabel II, la exhumación de Francisco Franco o la jura de la Constitución de la princesa Leonor.

Julen, las explosiones de las calles Toledo e Hileras en Madrid o el incendio del barrio de Campanar en Valencia. En el ámbito internacional, el equipo de '120 Minutos' también ha informado puntualmente sobre algunos de los conflictos y noticias más destacados de los últimos tiempos, como la guerra de Ucrania, la guerra de Irán, la crisis del hantavirus, la dimisión de Luis Rubiales, la captura de Nicolás Maduro o la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos. "Seguimos intentando explicar la actualidad con rigor" María Rey también ha querido poner en valor el trabajo diario del programa en un contexto marcado por la polarización y la sobreinformación. "En medio del ruido y la polarización seguimos haciendo un esfuerzo por escuchar y ser escuchados sin levantar la voz más allá de lo imprescindible. Tratamos de explicar lo que ocurre en estos tiempos convulsos, analizar los hechos con rigor y aportando el contexto que ayude a nuestros espectadores a comprender un mundo cada vez más complejo", asegura la periodista. María Rey también ha querido poner en valor el trabajo diario del programa en un contexto marcado por lay la. "En medio dely la polarización seguimos haciendo unporsin levantar la voz más allá de lo imprescindible. Tratamos de explicar lo que ocurre en estos, analizar los hechos cony aportando elque ayude a nuestros espectadores a comprender un", asegura la periodista. Tras siete temporadas en antena, '120 Minutos' continúa siendo uno de los formatos más reconocibles de las mañanas de Telemadrid y uno de los principales espacios informativos de la cadena autonómica. Del mismo modo, el programa también ha cubierto sucesos que conmocionaron a la opinión pública, entre ellos el rescate de, las explosiones de las calles Toledo e Hileras en Madrid o eldel barrio deen Valencia.

A lo largo de estas 2.000 emisiones,ha acompañado a los espectadores en algunos de losmás relevantes de los últimos años, tanto a nivelcomo