Este martes 26 de mayo, '120 minutos' ha alcanzado las 2.000 emisiones desde su estreno en Telemadrid en 2018. El espacio informativo conducido por María Rey y producido por Unicorn Content logra así este importante hito en plena séptima temporada, consolidándose como una de las grandes apuestas de actualidad de la cadena autonómica madrileña.
Con motivo de esta cifra redonda, el programa ha querido mostrar el día a día de la redacción y la propia periodista ha hecho balance de estos años al frente del programa: "Son dos mil programas, que recogen años agitados, intensos, pero también apasionantes en la vida política. Hemos narrado en directo cambios de gobierno y liderazgos fugaces y hemos vivido en primera línea la prueba más difícil, la pandemia. Este tiempo nos ha hecho crecer como periodistas y como personas".
De la pandemia a algunos de los grandes acontecimientos recientesA lo largo de estas 2.000 emisiones, '120 Minutos' ha acompañado a los espectadores en algunos de los acontecimientos más relevantes de los últimos años, tanto a nivel político como social e internacional.
En el ámbito internacional, el equipo de '120 Minutos' también ha informado puntualmente sobre algunos de los conflictos y noticias más destacados de los últimos tiempos, como la guerra de Ucrania, la guerra de Irán, la crisis del hantavirus, la dimisión de Luis Rubiales, la captura de Nicolás Maduro o la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos.