vuelven maggie y negan

Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+

Manhattan está tomada por los zombies y Maggie intentará construir con Negn la primera comunidad estable y próspera de la ciudad. La tercera temporada de 'Dead City' se estrena el 27 de julio en AMC+.

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