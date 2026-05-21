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vuelven maggie y negan

Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+

Manhattan está tomada por los zombies y Maggie intentará construir con Negn la primera comunidad estable y próspera de la ciudad. La tercera temporada de 'Dead City' se estrena el 27 de julio en AMC+.

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Publicado: Martes 19 Mayo 2026 16:27

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The Walking Dead: Dead City

The Walking Dead: Dead City

Isle of the Dead

2023 - Act

Estados Unidos 1 temporada 6 capítulos

DramaTerrorSuspense

7,2

Popularidad: #0 de 0 Ranking The Walking Dead: Dead City

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