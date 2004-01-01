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Filmin ha lanzado el tráiler oficial de 'Millennial Mal', su nueva serie original, que llegará a la plataforma el próximo 30 de junio con sus cinco episodios disponibles desde el día del estreno. La ficción, compuesta por capítulos de 30 minutos, se presenta como una comedia universitaria atravesada por el choque generacional, la precariedad adulta y el miedo a no encajar.

La serie está creada, escrita y protagonizada por Lorena Iglesias, conocida por trabajos como 'Balearic' y 'Mamántula', y codirigida junto a Andrea Jaurrieta, directora de 'Nina'. En el reparto también figuran Isa Calderón, que debuta en la ficción, Vito Sanz , nominado al Goya por 'Volveréis', además de Victoria Oliver y Paula Gala.

Una bibliotecaria de 42 años atrapada en la universidad

Una comedia generacional con mirada incómoda

Llegar tarde a la propia juventud

La historia sigue a, una bibliotecaria en paro deque se ve obligada a regresar a la universidad para poder cobrar una beca que le ha sido concedida por un error administrativo . A partir de ahí, el personaje queda atrapado en un entorno que ya no le pertenece del todo: fiestas, códigos juveniles, estética de campus, miedo al ridículo y una presión constante por parecer más joven.Para ocultar su edad, Judith acepta someterse a unpor dos veinteañeras. Lo que empieza como una estrategia para pasar desapercibida termina por convertirse en una especie de personaje del que ella misma termina apropiándose. La serie juega así con la fantasía de volver a empezar, aunque ese regreso llegue tarde, mal y con una buena dosis de incomodidad.'Millennial Mal' se mueve entre la comedia universitaria y el retrato generacional. La propia plataforma la sitúa en un cruce entre el espíritu de 'Nunca me han besado' y la mirada de Girls , con una protagonista que provoca risa, identificación y rechazo casi al mismo tiempo.La serie combina situaciones absurdas, cruces entre generaciones y una protagonista que funciona como un elemento incómodo dentro del. Desde ese punto de partida, la ficción propone una comedia fresca y provocadora sobre la identidad, la edad, el deseo de pertenecer y la dificultad de aceptar que quizá ya no estamos en el lugar ni en el momento que imaginábamos.Lanació de una sensación generacional muy concreta. Al acercarse a los 40, Lorena Iglesias empezó a observar que muchos millennials de su entorno no habían seguido elque durante años se consideró: casa, pareja estable, hijos o una trayectoria laboral consolidada.La creadora define a los millennials más mayores como unaadultos que se acercan a la mediana edad, pero que siguen obligados a vivir como jóvenes, y no precisamente en el sentido más libre o deseable. En ese punto aparece la, una mujer que siente que no aprovechó su juventud cuando tocaba y que intenta recuperarla entrando en unos códigos que ya no le pertenecen del todo.

La ficción conecta así con la precariedad, la inestabilidad, las redes sociales, la soledad acompañada y esa sospecha de haber llegado tarde a casi todo. Frente a ello, Judith mira a la generación Z como si fuera un manual de instrucciones para vivir el presente: más libre, más despierta emocionalmente y menos atada a las normas que marcaron a los millennials.

Desde esa tensión nace una comedia que se ríe de la incomodidad de intentar volver a empezar cuando ya no parece el momento. 'Millennial Mal' observa con autoparodia cómo una generación intenta corregir su pasado imitando a quienes todavía no han tenido tiempo de equivocarse igual.