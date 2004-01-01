Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga

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Atresplayer ha lanzado el tráiler oficial de '33 días', su nueva apuesta de ficción original inspirada en hechos reales. La serie, creada por Carles Porta, narra la historia de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent, en Lleida, y llegará a la plataforma el próximo 7 de junio.

La ficción está protagonizada por José Manuel Poga y Julián Villagrán, que dan vida a Prieto y Calatrava, dos reclusos que deciden escapar de prisión mientras intentan evitar el cerco de los Mossos d'Esquadra. Durante su huida, ambos desarrollarán además una relación cada vez más cercana que terminará marcando sus vidas.

El avance muestra el tono de thriller y tensión que marcará la serie, centrada en la persecución policial y en la lucha de los protagonistas por mantenerse ocultos mientras las autoridades intensifican la búsqueda.

Nausicaa Bonnín y Pau Durà completan el reparto

En el lado policial, Nausicaa Bonnín interpretan a los agentes encargados de seguir el rastro de los fugados. Ambos darán vida a dos miembros de lainvolucrados directamente en la

El reparto de '33 días' se completa con nombres como Blanca Parés, Xavi Sáez, Alba Pujol, Joan Solé, Guillem Balart y Guillem Albasanz.