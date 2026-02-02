Por Fernando S. Palenzuela |

Antonio Canales protagonizó un tenso momento con Ion Aramendi en la cuarta gala de 'GH Dúo: Cuentas pendientes'. Los concursantes se encontraban en los posicionamientos después de conocer que Carlos Lozano había sido el primer salvado de la noche. Una vez que los salvados se habían colocado detrás de la persona que querían que saliera, le tocaba a los nominados.

El bailaor no lo dudó y se puso detrás de Cristina Piaget. Aunque en un principio se mostraba conciliador, hablando de que la relación entre ambos había mejorado, pronto su discurso viraba a que su compañera sentía miedo, debilidad e inseguridad y a que "España necesita a estos chikilicuatres": "Es la sal o la pimienta de la casa y ahora es necesaria, pero me alegraré mucho cuando no lo sea".

Varios concursantes se posicionan detrás de Cristina Piaget en 'GH Dúo'

Piaget no se calló y le reprochó que hablara de "unos bebés cuando algunos tienen 34 años". La concursante de 'GH Dúo' ponía en valor su edad y Canales cargaba contra ella: "Bien ridículo que haces, que tú seas feliz haciendo el ridículo en España... Yo te felicito". Su compañera aseguró que era una ofensa y él reincidía en que hacía el ridículo.

Canales se enfada por la intervención de Ion Aramendi

Después de que Cristina Piaget lo llamara estratega, él respondió: "". "Y este habla de ejemplos y valores", comentaba la concursante, que recibía por respuesta de Canales que

"Hay que reconocer que todos a veces vais a frenar y acabáis resbalando", analizaba Ion Aramendi. Sus palabras sentaban muy mal a Canales y despertaban su enfado contra el presentador: "¿Pero te vas a fijar solo en mi última palabra y no todo en lo que he dicho? Pues tú eres un buen presentador para ello, ¿eh? A ver si ensalzas también lo que yo digo".

Ion Aramendi responde a Antonio Canales en 'GH Dúo: Cuentas pendientes'

"Antonio, mi papel como presentador no compete a nadie", le aclaraba el presentador, muy tranquilo pero visiblemente cansado de su actitud. "Pues sé parcial, sé parcial, sé parcial por lo menos delante de nuestras caras porque he dicho una palabrita: 'jódete'", continuaba el bailaor, que se equivocaba y en lugar de parcial quería decir imparcial.

"No me voy a poner serio con esto que estás sugiriendo. No solo soy imparcial, sino que estoy intentando entenderos a todos y además estoy intentando ponerme en el papel de todos. Entiendo que alguien salga del tiesto y diga una burrada y que otro le conteste otra burrada. Y yo, si os digo la verdad, me como lo que realmente pienso porque si os dijera lo que pienso a veces... Mejor no. Así que agradeced esto también. Pero no va por Antonio, va por todos", zanjaba Ion Aramendi mientras que el concursante no dejaba de darle las gracias de forma irónica.