El toque de atención de 'GH Dúo' a Anita Williams al explicar el accidente de su dedo: "Detalles morbosos no"

En la gala del jueves 29 de enero de 2026 de 'GH Dúo', Anita Williams sufrió un "aparatoso accidente", tal y como decía Jorge Javier Vázquez, en uno de los dedos de la mano mientras buscaba de forma apresurada una manzana por toda la casa, como parte de una rápida prueba del reality de Telecinco producido por Zeppelin TV. A pesar de que durante la emisión del jueves pudimos ver a Anita con un charco de sangre entre los pies, el presentador intentó quitar hierro al asunto indicando que algunas partes de nuestro cuerpo sangran mucho.

El domingo 1 de febrero de 2026, Anita Williams regresaba a 'GH Dúo' tras ser operada por lo ocurrido. "Con dolor, pero bien. Los peores días ya han pasado. En mi casting dije: 'Vengo con todo y a por todas', y ahora vengo con medio dedo menos, pero a por todas igual, así soy", le contaba a Ion Aramendi, mostrando su dedo vendado y manteniéndolo en una posición vertical.

Anita Williams, con el corte en el dedo en 'GH Dúo'

"Lo que pueda hacer, lo voy a hacer. Tengo una mano y dos pies", decía también Anita Williams, dispuesta a colaborar en tareas de la casa y en las pruebas en las que pueda hacer algo, a pesar de que está "exenta de juegos y tareas", tal y como le han recomendado los médico y como indicaba el presentador .

Ya de vuelta a la casa, todos sus compañeros la recibieron con los brazos abiertos y unos fuertes abrazos. "", decía ella, ante la efusividad de algunos de ellos. Una vez ya instalada tranquilamente en la casa, Williams detalló cómo ha vivido esta situación.

"Con la puerta. No me pudieron coser...", contestaba ella cuando le preguntaban los demás cómo se lo había hecho. Entonces, era Manuel González el que con gestos y en su propia mano le preguntaba a Anita hasta donde le había afectado el accidente. Ella negaba con la cabeza y, también con un movimiento le indicaba que le había afectado más de lo que le había enseñado él.

Anita Williams explicando su accidente en 'GH Dúo'

Sin detalles

La conversación derivó en una pregunta que hizo reaccionar de forma inmediata al Súper de 'GH Dúo'. "¿Tocó hueso?", se preguntaban sus compañeros, mientras Sonia Madoc aseguraba que ella en el momento del accidente sí le vio el hueso. "Los detalles morbosos, los detalles morbosos no", pedía desde la voz en off.