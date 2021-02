Antonio José, agredido en plena calle tras protagonizar una pelea

Antonio José ha vivido un primer mes de 2021 de lo más movido. Después de la polémica entrevista concedida a un medio en donde las redes se llenaron de opiniones tanto para él como para la periodista, el cantante ha protagonizado una pelea en medio de la calle mientras paseaba a su perro, siendo agredido por la persona con la que discutía.

Antonio José, agredido tras protagonizar una pelea

El ganador de 'La Voz' se encontraba en Monte Quinto, un barrio de Sevilla, visitando a un amigo. Ya de noche, decidió salir a pasear junto a su perro Enzo. Todo se originó, precisamente, a causa de los perros, y es que el del cantante se peleó con el de otro vecino. Fue así como la pelea pasó de los animales a sus dueños, comenzando una batalla de insultos entre uno y otro y llamando la atención de los viandantes.

Lejos de quedarse en algo anecdótico, la bronca pasó a mayores, recibiendo Antonio José un puñetazo en el labio por parte de la persona con la que discutía. Varios testigos del momento recogieron las imágenes en donde se ve al que fuera representante de Eurovisión Junior con el labio partido y lleno de sangre, tal y como ha publicado ESdiario. Pese a la agresión, la policía no tuvo que intervenir, aunque se desconoce si Antonio José ha interpuesto una denuncia.

La "incómoda" entrevista

A principios de enero, se publicaba una entrevista al cantante realizada por una periodista de El Mundo. En ella, esta le cuestionaba si su fama era tan mainstream como la de otros artistas, ya que podía darse el caso de que le veían por la calle y no le reconocían. El cantante no se tomaba nada bien las palabras de la periodista, quejándose de que igual "era su sombra y no se había dado cuenta" y espetándole que la parte más dura de su profesión había sido "estar sentado delante tuya y que me digas que no me conoce la gente".