Las redes arden por una entrevista a Antonio José: "¿La parte más dura de mi carrera? Estar aquí sentado"

Enfrentarse a las preguntas de los periodistas puede no ser siempre una experiencia cómoda o satisfactoria. En más de una ocasión, una pregunta o una respuesta desacertada puede ocasionar auténticas polémicas virales. Esto mismo le ha pasado al cantante Antonio José, que ha sufrido un ligero encontronazo con una periodista de El Mundo cuando realizaba una entrevista con motivo de la promoción de su último álbum, "Antídoto2".

El cantante Antonio José, víctima de una polémica en redes sociales

La entrevista se sucedía con normalidad hasta que Cristina Luis, periodista de El Mundo, lanzaba la siguiente pregunta al ganador de 'La Voz 3': "Tengo la sensación de que con los números que tienes, tu fama no es a lo mejor tan mainstream como la de otros artistas. ¿Tú lo sientes así?", a lo que el intérprete pedía explicación. "A lo mejor las personas que no son tu público no te reconocen".

Las respuestas del cantante revelaban rápidamente su enfado: "Para ti supuestamente la fama es sonar en una discoteca y que todo el mundo sepa la canción y que luego ese artista venga a tocar al WiZink Center y que nadie compre un ticket. ¿Eso es la fama?", preguntaba Antonio José. Al aclarar la periodista que se refería a "que te vean por la calle y te reconozcan", el vocalista contestaba: "No sé, a lo mejor tú eres mi sombra y no me he dado cuenta y vienes conmigo todos los días para saber si la gente me para por la calle o no". La entrevista parecía calmarse hasta que la periodista preguntaba: ¿Qué ha sido lo más difícil para llegar a donde quieres estar? ¿La parte más dura?", a lo que el andaluz espetaba: "¿La parte más dura? No sé, estar aquí sentado delante tuya y que me digas que no me conoce la gente".

Trending topic en Twitter

Las redes sociales han ardido a raíz de la polémica entrevista, dándose cientos los mensajes tanto de crítica como de apoyo a Antonio José. Mientras algunos usuarios defendían al cantante y criticaban la áspera actitud de la periodista, otros acusaban al que fuese nuestro representante en el Festival de Eurovisión Junior de demostrar "demasiado ego" en la que la periodista llamaba "la entrevista más incómoda que había hecho nunca".

