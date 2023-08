Marta López defiende el beso de Rubiales y Ainhoa Cantalapiedra se retracta: "La cagué"

Por Laura Franco Betancurt |

El polémico beso de Luis Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso en la final del Mundial de Fútbol Femenino, celebrada el pasado domingo, sigue dando mucho que hablar. Si bien una gran mayoría considera tal gesto como injustificable, también hay quien defiende o, al menos, resta importancia a este tipo de comportamientos.

Ainhoa Cantalapiedra en 'Espejo públic'

Y tal es el caso de Marta López , ya que la colaboradora de ' Ya es mediodía ' se ha pronunciado al respecto en el debate que estaba teniendo lugar en el plató de Telecinco. "Rubiales también ha apoyado a este equipo y está donde está gracias a él. Yo creo que se ha ido de madre, a lo mejor no ha sido correcto, pero, yo no he visto manifestarse a la chica en ningún momento diciendo que se ha sentido agredida". López continuaba su argumento afirmando que "si fuera así, yo la apoyaría, pero si no,, que no ha sido correcto, pero nada más".

La colaboradora también se posicionó sobre el feminismo en la actualidad: "La gente está apoyando la causa de las mujeres equivocadamente. Se están aprovechando de todo eso para decir que es que nos sentimos así. Yo, como mujer, si alguien me va a dar un beso y no quiero, me quito. Y entonces, ahí sí la apoyaría", sentenciaba.

Otra figura que se encuentra inmersa en la polémica por sus declaraciones es la cantante Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de 'OT' en 2002, quien restó importancia al comportamiento de Rubiales: "Es lo de siempre: ¿por qué hacer una locura de algo normal? El amor, un beso, ¿qué tiene de raro? Supongo que fue por la felicitación, el cariño, la euforia". Cuando el periodista preguntó a la artista sobre la posible dimisión de Rubiales, esta respondía: "No entiendo. Ni ha abusado de ella, ella no ha puesto ninguna queja... No sé, yo creo que es cosa de dos", agregaba en declaraciones a Europa Press.

Rectificación en 'Espejo público'

Las declaraciones de Cantalapiedra generaron multitud de reacciones en las redes sociales que afearon sus palabras y, finalmente, la exconcursante de 'OT' ha decidido rectificar en 'Espejo público': "Cuando a mí se me hizo la entrevista, yo no había visto el vídeo. [...] Quizá fue error mío, y lo reconozco, el no haberme informado y no haberme enterado bien de cómo fueron las cosas. Y yo ahora no opino igual".

"Yo soy feminista, y lo soy en mis canciones, en mi vida y en mis hechos", añadía. "Siempre digo que no debo hablar de lo que no sé, y la cagué. Hablé de algo de lo que no sabía por no decirle al reportero que no lo había visto". La artista ahora asegura que "no hay cabida" para ese beso y agradece de cierta forma su metedura de pata porque ahora puede decir "bravo a las mujeres feministas y 'no' a comportamientos como el de Rubiales. No hay nada que justifique un abuso de poder". También ha querido aplaudir la "valentía" de Jenni Hermoso por haber denunciado la conducta inapropiada del presidente de la RFEF.