Rayden atiza a la "turba de esmegma" de 'El hormiguero' a raíz del beso de Rubiales a Jenni Hermoso

El intolerable beso de Rubiales a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial de Fútbol sigue dando mucho de qué hablar, siendo uno de los últimos en pronunciarse Rayden. El artista ha elegido su cuenta de Instagram para hacer una reflexión de todo esto atizando a 'El hormiguero', pues ha optado por comparar ambas situaciones y mostrar las consecuencias de ciertas actitudes.

"Recuerdo cuando, por ser crítico con 'El hormiguero', los guionistas y su presentador, me llamó una de sus hormigas por teléfono. (Adivinad cuál). Intentaba justificar las actitudes machistas y de abuso de poder del programa alegando que eran errores puntuales y que, por ejemplo, cuando Sergio Ramos fallaba un penalti no se le echaba toda la gente encima", narra Rayden, quien concluye así la anécdota: "Terminó su relato avisándome que no me convenía convertirme en el enemigo público número uno del programa".

Él tuvo una respuesta más que correcta en ese momento, y ahora la comparte con todos sus seguidores: "Yo le comenté que si mi hijo veía fallar un penalti en la tele y lo intentaba en la vida real no ocurría nada, pero que si veía a Pablo Motos utilizando su posición de poder intentando besar a las entrevistadas (con todo el público aplaudiendo), a lo mejor al día siguiente me llamaban del colegio de mi hijo por intentar algo similar buscando validación o el mismo aplauso".

Y es entonces cuando saca a relucir el caso de Rubiales y Jenni Hermoso, cuyo beso no consentido es la imagen de la publicación. "Hace dos días (por desgracia) vivimos una gesta de unas campeonas mundiales y modelos a seguir, referentes para muchísimas mujeres y todas las niñas del país, se empañaba por otro narcisista que puede hacer uso de su poder y estatus para abusar con total impunidad", comenta el también escritor.

"Con editoriales justificando esta aberración y mandando un claro mensaje. Un mensaje que se vio el otro día con Eva del grupo Amaral, cuando una turba de esmegma se rasgaban las vestiduras por su libertad (entre esas personas, una de las "hormigas")", sigue explicando Rayden, quien concluye: "A ver si lo que va a ocurrir es que la mujer pase de ser "mujer objeto" para ser el sujeto y centro del relato... De aquellos motos estos rubiales. Y así nos crecen los enanos. Y así nos luce el pelo"