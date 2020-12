Antonio Resines carga contra los negacionistas del coronavirus en 'laSexta Noche': "A la cárcel"

Antonio Resines realizó una breve aparición el pasado sábado 5 de diciembre en 'laSexta noche', programa en el que fue entrevistado a raíz de unas declaraciones que realizó sobre los negacionistas de la pandemia de coronavirus. El actor se reafirmó en directo ante las preguntas del presentador, Iñaki López, llegando a decir que todas esas personas deberían estar en prisión.

Antonio Resines carga contra los negacionistas del coronavirus

"Es un porcentaje mínimo de gente, pero les pedí que dejasen de hacer gilipolleces", dijo Resines sobre su mensaje hacia los negacionistas. "Vamos a intentar que estas Navidades, en vez de estar con unos amigos, nos quedemos en casa con nuestras familias que no pasa nada, no se va a morir nadie. Pero si pasa lo contrario sí se va a morir gente, así que mejor que lo dejemos", se pronunció también sobre las medidas para las fiestas navideñas.

"No se puede permitir que salga la gente sin mascarilla y haga una manifestación masiva. Eso, la delegación del gobierno o quien corresponda, que los detenga a todos y los meta en la cárcel y que se queden ahí una temporada", cargó el ganador de un Premio Goya, que también elogió las intervenciones en el programa de los diversos expertos en medicina y epidemiología, así como de Miguel Ángel Revilla, de quien dijo que había estado "magnífico".

"Me voy a retransmitir en directo poniéndome la vacuna"

Al ser preguntado por Iñaki López sobre la vacuna contra la Covid-19 y si se la pondría, el actor respondió: "Sí, yo ya he quedado con Obama y con esta gente y me voy a retransmitir en directo poniéndome la vacuna... No tengo ni la más mínima duda", bromeó. "Hay algunos que son cortos", continuó Resines. "Acaban de decir los expertos y epidemiólogos que se puede poner, porque está muy testada". "La otra opción es que la palmas, a ver si así lo entiendes: como te pille mal la Covid-19, la palmas", sentenció.