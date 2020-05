Antonio Resines: "El Estado tiene que dar un paso adelante y poner dinero encima de la mesa para la cultura"

'laSexta noche' entrevistó la noche del sábado 2 de mayo al actor Antonio Resines para conocer su opinión sobre el mundo de la cultura durante la crisis del coronavirus. Su presentador, Iñaki López, destacó la paradoja de que en esos últimos días estemos consumiendo más cultura que nunca y que a su vez la industria esté parada.

Iñaki López y Antonio Resines, en 'laSexta noche'

Resines, que debería haber estrenado en el cine "Orígenes ocultos" y seguir el rodaje de 'Benidorm', contó que mucha gente del departamento de producción de esta serie se tuvo que quedar en la localidad alicantina durante el confinamiento. Además, lamenta la incertidumbre que esta "situación tan complicada" genera, porque no se sabe qué va a ocurrir aunque se estén "haciendo planes y protocolos para volver a grabar".

Por ello, expresó que "el Estado tiene que dar un paso adelante y poner dinero encima de la mesa para la cultura", y al igual que otros países han declarado la cultura como bien básico, también debería ocurrir en España. "En mi profesión mucha gente no tiene ingresos. Y habrá gente que diga 'Dedícate a otra cosa'. Pues no me da la gana", contaba el actor a la audiencia de laSexta.

El aforo en los teatros

El sector audiovisual no sabe cuándo podrá volver a trabajar tras el confinamiento. "Es una situación muy preocupante. En ningún caso sería antes de finales de junio". Respecto a los teatros, reconoce que "con los aforos al 30% no se puede funcionar" porque no "da para pagar la obra". Sin embargo, ahora que el aforo se amplía al 50%, sabe que ya es distinto, pero aun así se pregunta: "¿Quién se va a arriesgar a ir al cine o al teatro?".