Antonio Resines se lía al hablar de Greta Thunberg en 'Liarla Pardo': "A ver, la niña es rara"

La visita de Greta Thunberg a Madrid con motivo de la Cumbre del Clima ha provocado un sinfín de reacciones encontradas, también en el mundo del espectáculo. Quedan pocos famosos que no se hayan pronunciado al respecto de la activista sueca, tal como confirmaba Cristina Pardo: "Hay debate: los que consideran que es una niña muy pesada y los que creen que es un icono y que hace mucho por el cambio climático", definía la presentadora de 'Liarla Pardo' ante Antonio Resines.

Antonio Resines y Cristina Pardo se dieron cita en 'Liarla Pardo'

Tras debatir sobre la salud del cine español y otros temas de actualidad, Pardo quiso conocer la opinión de su invitado sobre la activista. "A ver, la niña es rara, eso sí", dejó caer Resines algo titubeante. "Quiero decir, rara no porque haga esto, sino porque tiene un ojo así un poquillo... Bueno, ahí no está tan rara", apuntaba al ver una fotografía en la pantalla gigante.

Retomando su discurso, el expresidente de la Academia de Cine aseguró que le parecía "muy bien" la aparición de Thunberg. "Lo que ha hecho esta chica que está muy bien es recordar a esta gente, a los señores que mandan. Ha dado más vidilla, que la gente hable más de esto, que hable gente más preparada y con argumentos de que existe un cambio climático y que es peligroso", apuntó Resines, valorando el acuerdo de mínimos alcanzado en la cumbre como "patético".

Palo a Santiago Abascal

Resines también valoró las declaraciones que Santiago Abascal, líder de VOX, lanzó en su día al cine español, cuyo entorno calificó de "mafia", llegando a decir que "el primer director que se dedique a bucear un poco en las glorias de España conseguirá que los españoles vuelvan a las salas".

"¿Este no trabajaba en una Fundación de esas que querían...? No están ni informados, TVE está preparando una serie sobre Blas de Lezo", ha respondido Resines. Preguntado sobre si algún representante de VOX acudirá a la próxima gala de los Premios Goya, reconoció que no le constaba: "No tengo ni idea, primero tengo que ver si voy yo. No tengo nada que ver con eso".