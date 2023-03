Por Sergio Navarro |

Durante muchos meses, Antonio Resines estuvo ingresado en la UCI tras contagiarse de la Covid y llegar a estar realmente grave. Por fortuna, consiguió recuperarse y ya ha hablado en varias ocasiones de su experiencia, recordando que tuvo alucinaciones durante su hospitalización. Durante su visita a "El larguero", ha recordado otro importante momento de esa dura etapa.

"Literalmente, dicho por el jefe de la UCI del Marañón, estuve en un 98% de posibilidades de palmarla", ha comentado Resines en el programa de la Ser, añadiendo que "de hecho, yo me acuerdo, yo me quería morir. Lo estaba pasando tan mal...". Por ello, dado su estado llegó a hacer una petición al personal sanitario: "Les pedí... no me acuerdo muy bien si son cosas reales o cosas que he soñado. Les pedía a los médicos que me pegasen un tiro".

Antonio Resines

Puede que todo esto se tratara, una vez más, de una de esas alucinaciones de las que ya había advertido, pero el actor fue mucho más allá con esta decisión. "Como soy muy práctico les dije también que tenía un notario que era amigo y que yo les exculpaba de todo tipo de problemas de asesinatos", solicitó pidiendo que este notario tuviera permiso para acudir a su habitación para hacer este documento exculpando a nadie.

Los médicos: "Tú eres tonto"

Cuando escucharon la súplica de Resines, los médicos solo le pudieron decir: "Tú eres tonto", seguido de una gran noticia: "¿Cómo te vamos a pegar un tiro si estás a punto de salir?". Y dicho y hecho. Al poco tiempo de que ocurriera esto, el actor recibió el alta poniendo punto y final a esta pesadilla.