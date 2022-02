Hace tan solo unos días, saltaba por fin la noticia de que Antonio Resines había recibido el alta hospitalaria tras pasar ingresado un total de 48 días. De todo ese tiempo, el actor, que ingresó tras contagiarse de Covid-19, pasó más de un mes en la UCI. Una experiencia de la que el propio Resines pudo hablar por primera vez, públicamente, durante su inesperada intervención en 'El hormiguero', que se produjo en el programa emitido la noche del lunes 14 de febrero.

Pablo Motos charla con Antonio Resines en 'El hormiguero'

"Estamos cojonudos ahora que oímos tu voz y te vemos bien", confesó Motos, aliviado al saludar a Resines a través de una videollamada, con quien recordó la última vez que habían hablado "en persona". "Fue el día que estuve con Javier Cámara. Me hice el test de antígenos y salió negativo. Yo no tenía nada, en serio", relató entonces Resines. No obstante, "al día siguiente, rodé la película con Santiago Segura y ya estaba con un poquito de fiebre y, al día siguiente, me hice PCR y di positivo". "Luego fue una semana de debacle que, hasta el 22 o 23, me recuerdo tosiendo, muy mal, y de repente me llevaron al hospital y ya no me acuerdo de nada", rememoró el actor.

De hecho, el cántabro reconoció que, durante su estancia en la UCI, "pensé que habían pasado cinco días, un pequeño desmayo. Y cuando me desperté el veintitantos de enero, me quedé acojonado. Es muy complicado". Asimismo, Resines lanzó un importante mensaje que despertó un sonoro aplauso en plató: "hay que apoyar la sanidad pública como sea". El cántabro también explicó sobre esos días sin recuerdos, que "yo estaba en otro mundo, paralelo, que tenía que ver con la realidad, pero era otra cosa. Y se pasa muy mal, porque no controlas". "Le ha pasado a todo el mundo. Es tremendo. Lo bueno es que, es asombroso, hay gente que estudia, se dejan la vida. Había catorce turnos. Cuando entré yo en la UCI había 97 personas: nos hemos salvado ochenta, que tiene narices", subrayó el intérprete, visiblemente emocionado y agradecido.

Conectamos por fin, con nuestro amigo Antonio Resines #CarrascoEH pic.twitter.com/otu7A6U0aT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 14, 2022

"No tengo músculos"

Al abordar el estado de su condición física, el actor confesó que "ahora mismo tengo una atrofia del ochenta por ciento. No tengo músculos. Ando mal, con ayuda de andador, pero me recuperaré. Lo que pasa es que es lento, complicado y hace falta esfuerzo". "Me he librado de una... ese es el resumen", manifestó Resines, quien recibió entonces el cariño tanto de Motos como de Manuel Carrasco, su invitado de la noche. "Las hemos pasado canutas aquí, hablábamos todo el rato de cómo estabas y hubo un momento en el que perdimos las noticias porque primero contestabas a los mensajes y luego ya no", confesó el presentador.

"Claro, inmediatamente, según entras en el sitio este, te tienen que quitar el móvil", explicó el cántabro quien, aunque había hablado con Motos y otras personas, "no me acuerdo muy bien de que hablamos y me estaba desgastando, utilizando un aire que venía bien". "Esas cosas hay que hacerlas radicalmente, y a lo mejor ganas algo de tiempo y de calidad de respuesta a la enfermedad. Eso fue un fallo mío espantoso", admitió Resines, aunque enseguida matizó que "no me habría librado de todas formas". "Que la gente piense que esto es una cosa muy seria, por favor, que todo el mundo se vacune", pidió además el actor, antes de despedirse con el deseo de Motos de que "vuelvas al programa para poder meterme contigo en condiciones".