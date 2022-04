'Informativos Telecinco' recibió la noche del martes 5 de abril al actor Antonio Resines, a quien Pedro Piqueras tuvo ocasión de entrevistar sobre su reciente y larga estancia en el hospital, tras contagiarse de coronavirus. El intérprete estuvo ingresado en la UCI más de un mes, tiempo en el que el cántabro experimentó algunas surrealistas alucinaciones a causa de la fuerte medicación, que no dudó en compartir con Piqueras, al igual que insistió en la importancia de tener una buena sanidad pública.

Pedro Piqueras entrevista a Antonio Resines en 'Informativos Teelcinco'

"Yo no estaba aquí, es muy fuerte", confesó Resines, al hablar de su estancia en el hospital, donde "el tipo de medicación que me daban produce alucinaciones". El actor incluso compartió algunas de esas visiones: "estaba haciendo cosas como pelearme con los franceses después de la Revolución Francesa o con los que venían de Francia, con los ingleses; hablando con gente para que se parase la Segunda Guerra Mundial; salía Ucrania en algún momento, pero no como lo que ha pasado después...". "Todo tenía que ver con cosas que había hecho o leído antes", explicó el intérprete, al que "me entierran varias veces, una de ellas en la Puerta de Alcalá; hablo con el alcalde de Madrid... le pusieron un chip como a mí".

El cántabro bromeó con el hecho de que "si lo ve alguien fuera de contexto, igual piensa que estamos locos. Yo lo vivía como si fuera absolutamente real". Resines desveló también, sobre José Luis Martínez-Almeida, que "lo curioso de la historia es que, un mes y pico después, me llama el alcalde, que él no sabía nada de esto, y me propone ser el pregonero de las fiestas de San Isidro de Madrid", proposición que el intérprete aceptó. Además, el cántabro confesó que tuvo que disculparse con el personal sanitario porque "pensaba que eran otra cosa, entonces les gritaba; incluso alguna vez empujé a alguien, incluida mi mujer". "Mucha gente que ha tenido estas alucinaciones lo ha pasado muy mal. Yo lo he pasado mal, pero había momentos en los que, con gente que yo pensaba que me quería matar, nos reíamos incluso. Era una cosa rarísima", manifestó el actor.

"Falta apoyo en serio a la sanidad pública"

"Una de las razones por las que estoy aquí, aparte de aceptar tu amable invitación, es para apoyar la sanidad pública", confesaba Resines, al comienzo del encuentro con Piqueras, después de manifestar que "tenemos una sanidad magnífica, pero a la que le hace falta apoyo en serio". "Hace falta que se renueven contratos, que tengan un sueldo acorde con lo que trabajan... hay gente muy buena. Salvan una cantidad de vidas que no nos lo podemos ni imaginar", destacó el intérprete.

El cántabro señaló que "yo he tenido, no suerte, sino el trabajo y la dedicación de la gente que está trabajando allí" y se mostró muy agradecido con los profesionales que lo habían tratado, quienes se habían negado a aceptar su petición de acabar con su vida. "Hubo un momento en el que tiré la toalla y prefería irme al otro barrio. Coincide con el momento más crítico. Lo que me estaba pasando me agotaba de tal forma que no quería seguir", explicó el actor.