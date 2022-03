Antony Starr ha sido puesto en libertad. Tras ser detenido en la madrugada del 2 de marzo, el actor de origen neozelandés ha sido sometido a un juicio rápido, que se ha saldado con una pena de un año de prisión después de que se declarara culpable de agredir a un joven de 21 años en un pub de Alicante.

Antony Starr en 'The Boys'

Debido a la longitud de la pena y a la ausencia de antecedentes, Starr podrá esquivar la cárcel siempre que abone una indemnización de 5.000 euros a la víctima en un plazo de 72 horas desde la emisión de la resolución, como ha detallado The Daily Mail y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Así pues, el actor, que ha saltado a la fama dando vida al infame superhéroe Homelander en 'The Boys', podrá volver a sumarse a las filas del elenco de "The Interpreter", la cinta de Guy Rithchie que se está rodando en estos momentos en la ciudad valenciana. Eso sí, el paso de la producción por Alicante ha quedado irremediablemente manchado por este delito de lesiones, que obliga a Starr a no volver a delinquir en dos años si quiere evitar esos doce años de cárcel.

El regreso de Vought

Mientras Starr trabaja en su siguiente esfuerzo cinematográfico, Amazon Prime Video avanza en la postproducción de la tercera temporada de 'The Boys', que llegará a la plataforma el 3 de junio. Antes de alcanzar esa fecha, se ha estrenado el spin-off animado 'Diabolical', cuyas ocho brutales historias están disponible desde el 4 de marzo.