Año tras año, el catálogo de Amazon Prime Video ha ido ganando peso entre las plataformas OTT. Si bien en sus comienzos apenas contaba con ficciones propias, de un tiempo a esta parte sus títulos originales se han ido sucediendo cada vez con mayor asiduidad, hasta llegar a un año 2022 que vendrá cargado de estrenos inéditos, así como de continuaciones de series que ya se han convertido en todo un éxito dentro de este popular servicio de streaming.

Primera imagen oficial de 'El Señor de los Anillos'

Adentrándonos en el terreno de las nuevas ficciones, una de las más esperadas, sin lugar a dudas, será 'El Señor de los Anillos'. Esta precuela de la exitosa saga creada por J. R. R. Tolkien es una de las grandes apuestas de Amazon para el próximo año, y después de muchos retrasos, ya tiene fecha de estreno confirmada: 2 de septiembre de 2022.

Por ahora, los detalles de esta nueva producción se están anunciando a cuentagotas, aunque ya conocemos algunos de los nombres que conformarán el reparto: Robert Aramayo (el joven Ned Stark en los flashbacks de 'Juego de Tronos'), Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Markella Kavenagh o Joseph Mawle, que encarnará el papel de villano de la serie, se pondrán a las órdenes de J.A. Bayona, Wayne Yip y Charlotte Brändström, directores de la ficción.

Gran inversión de por medio

Pese a lo lejos que queda todavía su estreno, la serie ha hecho mucho ruido desde antes incluso de comenzar su rodaje, ya que se ha convertido en el título más caro de todos los tiempos con un presupuesto que ha ascendido hasta los 465 millones de dólares (390 millones de euros) en su primera temporada. Cifras astronómicas hasta para mastodondes como la propia 'Juego de Tronos'. Hay que recordar que Amazon ya había pagado 250 millones por hacerse con los derechos de la historia, por lo que el desembolso total se eleva a más de 700 millones de dólares.

Claudia Riera y Asia Ortega en 'El Internado: Las Cumbres'

Esta no será la única producción que dé el salto a la pequeña pantalla el año que viene, ya que la plataforma estrenará a lo largo de 2022 la adaptación de la exitosa 'Sr. y Sra. Smith', la cual no ha estado exenta de controversia tras la repentina marcha de la que iba a ser su protagonista, Phoebe Waller-Bridge, por diferencias creativas con Donald Glover, intérprete y cocreador de la serie junto a la propia actriz y a la showrunner Francesca Sloane. La ficción de Amazon Studios deberá remar a contracorriente para encontrar una solución a este inesperado golpe. ¿Se atreverá Angelina Jolie a volver a meterse en la piel de Jane Smith?

Otra producción muy esperada será la española 'Operación Marea Negra', con Álex González al frente del reparto y Daniel Calparsoro a los mandos de la dirección. De este modo, ambos volverán a trabajar juntos tras haber coincidido anteriormente en proyectos como "Combustión" o la miniserie 'Inocentes'. La trama de esta nueva ficción, inspirada en una historia real, se trasladará al año 2019 para narrar cómo fue la detención del primer narcosubmarino en Europa, el cual atravesó el océano Atlántico con tres toneladas de cocaína en su interior. Presenciaremos en primera persona las inclemencias que vivieron los tres hombres encargados de transportar la mercancía, entre los que se encuentra el intérprete madrileño, que dará vida al personaje de Nando.

Historias para todos los gustos

También como estreno destacado, nos encontraremos con 'Daisy Jones & The Six', adaptación del best seller homónimo de Taylor Jenkins Reid, en el que se relata el auge y posterior decadencia de un grupo de rock en los Estados Unidos de los años 70. Encabezan el reparto nombres de gran calado como Reese Witherspoon, Sam Claflin y Riley Keough. Junto a todos estos títulos, desembarcarán en Amazon Prime Video con su primera temporada durante los próximos meses, entre otros, 'Reacher', 'Citadel', rodada en Valencia, 'The Outlaws', 'A League of Their Own', 'Un asunto privado', 'Sin huellas' o el spin-off universitario de 'The Boys'. Estamos, sin duda, ante uno de los cursos más potentes de la plataforma en lo que a estrenos de ficción se refiere.

Pero no solo de títulos inéditos vivirá el catálogo de Amazon en 2022, pues la plataforma ha realizado una gran apuesta por traer a sus suscriptores nuevos capítulos de sus series favoritas. El misterio, el drama y el terror continuarán de la mano de la segunda temporada de 'El Internado: Las Cumbres', uno de los grandes aciertos de este año en el popular servicio de streaming. La ficción logró mantener la esencia de la historia original, pero alejándose al mismo tiempo de ella para ofrecer nuevos enigmas que hicieron las delicias de los amantes de este género. Ahora, los protagonistas irán un paso más allá para descubrir las entrañas de La logia del Nido del Cuervo, una sociedad secreta que dejó muchos interrogantes tras la emisión de las primeras entregas.

Otra que también estrenará segunda temporada el próximo año será 'La rueda del tiempo', que se convirtió en el mejor estreno de 2021 en Amazon Prime Video y uno de los cinco mejores en la historia de la plataforma. Con datos así, no es de extrañar que la maquinaria ya esté en marcha para deleitarnos con nuevos capítulos. Y es que esta producción, cuyo argumento se basa en un mundo dominado por mujeres, lo tiene todo para acabar siendo una de las grandes bazas del servicio OTT, si no la mayor, en años venideros. Lo que está claro es que el 2022 será el año de las segundas temporadas en Amazon. Junto a las ya comentadas, llegarán 'Carnival Row', 'Hunters', 'The Wilds', 'Them', 'Upload', 'Undone', 'Invincible' y 'Good Omens', que fue renovada después de dos años de incertidumbre y que además contará con el regreso de Jon Hamm en el papel del Arcángel Gabriel.

Consolidando su éxito

Por su parte, las más veteranas regresarán con el objetivo de demostrar que pueden seguir reinventándose para sorprender a su audiencia. 'The Boys' será una de ellas con su tercera temporada. No hay que olvidar que este título tiene en marcha varios spin-offs: el anteriormente mencionado y otro animado bajo el título de 'The Boys: Diabolical'. Estamos ante una marca que le ha dado grandes alegrías a la plataforma, por lo que no es de extrañar que el universo se esté expandiendo. Las que no cuentan por ahora con expansión, pero sí con el recorrido más extenso en el catálogo de Amazon, son 'The Marvelous Mrs. Maisel', que en 2022 estrenará nuevos episodios de la mano de su cuarta temporada, y 'This Is Us', de quien podremos disfrutar de su quinta entrega. La popular plataforma de streaming no para de crecer año tras año tanto en números como en ofertas, y el 2022 puede ser un gran curso si las ficciones cumplen, como se espera, con las expectativas.

Estrenos de Amazon Prime Video en 2022

- 'Reacher'

- 'The Marvelous Mrs. Maisel' (T4)

- 'El Señor de los Anillos'

- 'Citadel'

- 'This Is Us' (T5)

- 'The Outlaws'

- 'Carnival Row' (T2)

- 'La rueda del tiempo' (T2)

- 'The Boys' (T3)

- 'Diabolical'

- Spin-off universitario de 'The Boys'

- 'Expats'

- 'Lightyears'

- 'Hunters' (T2)

- 'The Wilds' (T2)

- 'Them' (T2)

- 'Jack Ryan' (T3)

- 'Upload' (T2)

- 'Undone' (T2)

- 'Invincible' (T2)

- 'The Rig'

- 'The English'

- 'A League of Their Own'

- 'Good Omens' (T2)

- 'The Terminal List'

- 'Daisy Jones & The Six'

- 'The Peripheral'

- 'Sr. y Sra. Smith'

- 'Anansi Boys'

- 'Dead Ringers'

- 'Sin huellas'

- 'Un asunto privado'

- 'El día menos pensado'

- 'Sin límites'

- 'El Internado: Las Cumbres' (T2)

- 'Operación Marea Negra'