En una época en la que reinan las plataformas de vídeo bajo demanda por streaming y en la que la gente reclama contenido novedoso que capte su atención, también hay hueco para la nostalgia. Y si no que se lo digan a 'Aquí no hay quien viva'. La popular comedia creada por Laura Caballero, Alberto Caballero e Iñaki Ariztimuño llegó a la televisión convencional de la mano de Antena 3 un 7 de septiembre del año 2003, y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. Pero no solo de recuerdos vive la serie de vecinos.

José Luis Gil, Isabel Ordaz, Eduardo Gómez y Fernando Tejero en 'Aquí no hay quien viva'

'Aquí no hay quien viva' sigue muy presente entre la audiencia a día de hoy. Más allá de los que la conocieron en su momento, son muchos quienes están disfrutando ahora de las peripecias de esta peculiar comunidad. Gracias a servicios como Amazon Prime Video o Atresplayer Premium, la ficción producida por José Luis Moreno está siendo descubierta por personas que en su momento no la siguieron o incluso ni siquiera habían nacido. Consciente de esta popularidad, el pasado 15 de octubre Netflix decidía incluirla también en su catálogo; un movimiento celebrado por muchos.

En su primer fin de semana, la comedia ha logrado situarse en el Top 10 de lo más vistos del gigante del streaming en España, entrando directamente a la octava posición. Un logro que no deja de llamar la atención teniendo en cuenta que, a su actual disponibilidad en las tres plataformas antes mencionadas, se suman los episodios subidos a YouTube y otras webs, su edición en DVD y las numerosas reposiciones emitidas en los distintos canales del grupo Atresmedia y de pago.

Perdurará en el tiempo

Con audiencias de más de siete millones de espectadores y cuotas que llegaron a superar el 40% de share, 'Aquí no hay quien viva' fue, es y será una serie de generaciones que, valga la redundancia, está más viva que nunca. Para valorar aún más su éxito en Netflix, solo hay que ver el resto de títulos con los que comparte el Top 10, el cual está encabezado por el fenómeno del momento en el servicio de streaming, 'El juego del calamar', así como 'You' y 'La asistenta'. Veremos cómo transcurre su paso por la plataforma de ahora en adelante. ¿Será capaz de destronar a la ficción surcoreana?