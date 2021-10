El 4 de octubre la actriz Gemma Cuervo recibía el Premio Max de Honor 2021, un merecido galardón que le fue entregado en el Teatro Arriaga de Bilbao y que reconoce sus más de 60 años en el mundo de la interpretación. Con motivo de este reconocimiento como una figura pionera del teatro español, la veterana intérprete ha sido la invitada de 'Atención obras', programa semanal que emite La 2 de Televisión Española y que presenta su hija, Cayetana Guillén Cuervo.

Gemma Cuervo y Cayetana Guillén Cuervo sujetan el Premio Max en 'Atención obras'

La entrevista comenzaba recordando la gala de los Premios Max en la que Cuervo se subió al escenario para recoger el galardón. "He vivido una emoción sin límite, además, era un momento idílico entre ese teatro maravilloso y el público cómo se comportó", explicaba la entrevistada. "Me sentí muy querida, me sentí muy agraciada y me sentí muy feliz", reconocía Cuervo al recordar el evento. A pesar de tantas décadas trabajando y la dificultad de compaginar la vida laboral y la vida familiar, Cuervo explica que el esfuerzo siempre tiene su recompensa. "Ha merecido la pena porque es un acto cultural, pero anímico, es el alma que se despoja de todo y convierte tu alma en esas otras personas necesarias en los escenarios para que comprendamos muchas cosas de la vida", afirmaba Cuervo.

Asimismo, ambas han repasado la trayectoria profesional de Cuervo en una emotiva y entrañable entrevista en la que no se han olvidado de comentar su paso por 'Aquí no hay quien viva'. La presentadora introducía la conversación sobre dicha serie reconociendo que la comedia de Antena 3 marcó una etapa muy especial en la vida de la entrevistada, sobre todo porque le permitió conectar con un tipo de espectador diferente al que estaba acostumbrada. Ante la pregunta sobre qué significa el calor del público a raíz del personaje de Vicenta Benito, Cuervo confirmaba las afirmaciones de su hija y se mostraba agradecida por todo el cariño y aprecio recibido por parte de los seguidores de 'Aquí no hay quien viva'. "El afecto en general para mí es la vida entera y el del público es mi vida profesional absolutamente", reconocía Cuervo.

Gemma Cuervo y Cayetana Guillén Cuervo en 'Atención obras'

Igualmente, también han tenido tiempo para dedicarle unas palabras y recordar a Fernando Guillén, quien fue marido de Cuervo y padre de la presentadora y que falleció en el año 2013. Tras el visionado de una serie de imágenes que recopilaban algunos de los trabajos de la homenajeada en los que también participó el reconocido actor, ambas elogiaban la figura de Guillén visiblemente emocionadas. "Cada vez que le veo suspiro y ahogo el suspiro porque no puedo, porque lo que le queremos con locura y seguimos queriéndole con locura, seguimos teniendo al lado su alma", afirmaba Cuervo ante la atenta mirada afirmativa de su hija.

Una trayectoria ejemplar

Durante las seis décadas que lleva trabajando en la interpretación, Gemma Cuervo ha participado en una treintena de series de televisión, en más de sesenta películas y en más de un centenar de obras de teatro. Sus inicios están vinculados al Teatro Universitario de Barcelona, donde dios sus primeros pasos encima del escenario. Adolfo Marsillach fue quien le ofreció su primer papel profesional, mientras que Fernando Fernán Gómez le brindó la oportunidad de participar en "El mundo sigue", película que estuvo sujeta por la censura y que en la actualidad es uno de los mejores largometrajes del cine español. En la pequeña pantalla, además de su emblemático personaje en 'Aquí no hay quien viva', también fue uno de los rostros principales del mítico 'Estudio 1' en TVE, espacio dramático que se mantuvo en antena durante dos décadas y que permitió a los espectadores acercarse a obras de gran calidad.