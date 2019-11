'Arde Madrid' competirá con 'Sex Education' por llevarse la prestigiosa Rose D'Or 2019

Después de imponerse en los Feroz, los Ondas y los Premios Platino, 'Arde Madrid' tiene a tiro otro reconocimiento de renombre: la Rose D'Or. Estos galardones, comisionados por sesenta jueces pertenecientes a la industria de la comunicación y el entretenimiento, han premiado desde 1961 la excelencia televisiva en diversas categorías, incluyendo, cómo no, a la ficción televisiva.

Inma Cuesta y Debi Mazar en 'Arde Madrid'

La 58ª edición, que celebrará su gala de entrega el 1 de diciembre en Londres, contará con la serie creada por Paco León y Anna R. Costa entre sus posibles ganadoras. Eso sí, en su misma categoría, la de dramedia y sitcom, se verá las caras con 'Sex Education', 'After Life', 'Derry Girls', 'Plebs' y 'The Bisexual', por lo que el acento español de la ficción de Movistar+ estará solo ante el peligro.

En el apartado de drama, hay un equitativo reparto entre producciones británicas y estadounidenses, con una presencia abrumadora de BBC gracias a su prolífica política de coproducciones. Las series que tratarán de recoger el testigo de 'The Crown' son 'Chernobyl', 'Years & Years', 'Killing Eve', 'Succession', 'Fuga en Dannemora' y '8 Days: To The Moon and Back', por lo que no han huido de algunos de los títulos que más ruido están haciendo en la temporada de premios.

Renovación revertida

El gran éxito de audiencia de 'Arde Madrid' en Movistar+ llevó a la plataforma a renovar su nuevo fenómeno, pero al final terminaron por cancelar esa segunda temporada. Así, preservaría su naturaleza de miniserie, como remarcó más adelante León a Bluper: "Entendimos que ya está. En principio se concibió como una miniserie y al final ha sido así. Está bien cerrada, está bien contada y tiene sentido como miniserie." Y la Rose D'Or podría ser el broche perfecto a un año plagado de reconocimientos.