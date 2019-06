'La Casa de Papel, 'Vis a vis' y 'Arde Madrid', las series españolas más vistas en las OTTs

Es innegable que en los últimos años el consumo de contenido televisivo en las OTTs ha crecido de una forma muy notable. Plataformas de vídeo bajo demanda como HBO, Movistar, Prime Video o Netflix se han instalado ya en nuestra sociedad y ahora no son pocos los espectadores españoles que ven sus series favoritas así. Es por ello que GECA (Gabinete de Estudios de Comunicación Audiovisual) ha querido realizar un estudio para saber qué tipo de contenido se consume en estas plataformas y cómo se hace.

Este Barómetro OTT de GECA ha sido presentado oficialmente en el Conecta Fiction de Pamplona, se basa en 4.000 entrevistas distribuidas en cuatro oleadas anuales, y en él encontramos conclusiones realmente interesantes. Por ejemplo, vemos como habitualmente los espectadores consumen contenido en OTTs en grupo (37,9%) o en pareja (39,7%) pero lo hacen mucho menos en solitario (21,9%), respecto a las televisiones en abierto (45,3%), donde es evidente que sí se consume mucho más contenido sin compañía. Este tipo de televisión es consumida en pareja en un 36,4% de los casos y en grupo en tan solo un 18,3%, según datos de Kantar Media.

Nuevos hábitos de consumo

Por otro lado, podemos ver también cómo las OTTs han introducido nuevos hábitos de consumo y es que los espectadores suelen ver contenido de forma encadenada, no simultaneando títulos diferentes. El 55,2% no empieza una nueva serie hasta que no termina la que ha estado viendo y el 25,7% de estos consume varias series en paralelo. Por otro lado, reseñar también que el 76% de las mujeres llega hasta el final de sus series más vistas mientras que en el caso de los hombres lo hace el 68%.

La series españolas más consumidas

Respecto al contenido que ofrecen estas plataformas y el consumo que estas tienen, destacar que el 80% de las series más vistas bajo demanda ya se han emitido previamente en televisión en abierto de forma lineal mientras que el 20% son exclusivas de estas plataformas. Precisamente, 'La Casa de Papel' es la serie española más vista en las OTTs (16,8%) junto a 'Vis a vis' (12,2%) y 'Arde Madrid' (11,6%). Completan la tabla 'Las chicas del cable' de Netflix (11,6%), 'El embarcadero' (7,4%) y 'La peste' (5,8%) de Movistar+ y 'Merlí' (5,5%) de TV3 y que puede verse en Netflix también. Junto a ellas encontramos 'Vergüenza' (5,3%), 'Paquita Salas' (5,1%) y 'El Barco' (4,5%).

Estos datos pueden desglosarse por edades y es entonces cuando vemos que los más adultos son los que mejor valoran y más ficción española ven en estas plataformas. Las series más vistas entre los mayores de 55 años son 'Arde Madrid' (16%), 'La Casa de Papel' (14,9%), 'El embarcadero' (11,1%), 'Vis a vis' (10,9%) y 'Las chicas del cable' (10,9%). Por otro lado, las ficciones más valoradas por este tipo de público son 'Arde Madrid' (6,5), 'La Casa de Papel' (4,2), 'El embarcadero' (2,9), 'Las chicas del cable' (1,6), 'Estoy vivo' (1,6%) y 'Merlí' (1,6%).

Las series con mayor fidelización

En cuanto al total de series ofrecidas en las OTTs españolas, reseñar que 'Juego de Tronos' es la serie más consumida con un 27,1% frente a 'Modern family' (17,3%), 'La Casa de Papel' (16,8%), 'Black Mirror' (16,5%) y 'Anatomía de Grey' (16%). Podemos ver cómo la mayoría son productos que se han podido seguir previamente en abierto, antes de su presencia en estas plataformas. En cuanto a las series que consiguen mayor fidelización, el ranking lo lidera 'Stranger Things' (90,9%) junto a las ficciones 'Penny Dreadful' (90,5%), 'José José: el príncipe de la canción' (90%), 'Sabrina' (89,7%) y 'Santa Clarita Diet' (89,5).