Arkano, contra la masculinidad frágil: "He comido pollas bien comidas"

Por Redacción |

Desde que pisó las cocinas de 'MasterChef Celebrity' en el año 2021, Arkano no ha tenido problemas en hablar de su orientación sexual. "Soy bisexual, pero en Tinder tengo puesto solo chicas", decía en el talent de la cocina, para unas semanas después añadir que "han pasado cositas en baños con chicos". Precisamente sobre estos temas ha querido hablar Malbert en su podcast y, aunque no era muy claro en sus preguntas, ha conseguido las respuestas que buscaba.

Arkano y Malbert, en "Querido hater"

El presentador de "Querido hater" introducía diciendo al rapero que había salido del armario como persona bisexual y entonces le preguntaba si había notado homofobia dentro del mundo del rap después de dar estas declaraciones. ", antes de dar esas declaraciones. Precisamente por eso nunca he querido hablar de mi orientación sexual", contaba Arkano.

Pero no era ahí donde quería llegar Malbert, por lo que siguió hablando: "A veces veo a artistas como que apropiarse de causas que no viven... y por eso no sabía si realmente tú pues aquí dices: 'Mira, este chico me parece atractivo' o 'Pues mira, digo que soy bisexual y así tengo a una comunidad...'". Pero antes de que acabara, Arkano le interrumpió para ser muy claro: "He comido pollas. Si esa es tu pregunta, he comido pollas".

Sin querer dar muchos detalles, pero "bien comida"

Malbert se quedaba muy sorprendido y prácticamente sin palabras le pedía que le contara cómo fue la experiencia. "Bien, bien, bien, bien. No voy a entrar en detalles, pero si esa era tu pregunta, he comido pollas. Por si pensabas que me estaba apropiando de algo". "Ay, qué romántico eres, Arkano", decía entonces el presentador queriendo saber si había sido solo la puntita con un gesto. "No, bien comida, bien comida", afirmaba. Aunque el rapero no tuvo problemas en confesar eso, dijo que no iba "a dar el número" al preguntarle si muchas y que no iba "a entrar en detalles" al preguntar si "has follado también".