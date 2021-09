El paso de Arkano por 'MasterChef Celebrity 6' no solo está aportando barras y rimas inesperadas en cada una de las emisiones del programa, sino que también nos permite conocer más a fondo al rapero. Tanto que incluso en el segundo episodio del talent show culinario, el freestyler se ha sincerado sobre su orientación sexual, algo que nunca antes había hecho en ninguna entrevista.

=Arkano en 'MasterChef Celebrity 6'

Desde que el de Alicante le plantó un beso en la boca a Dtoke en la Final Internacional en Chile en 2015, muchos han sido los rumores sobre la orientación sexual del rapero, no obstante, Arkano siempre ha optado por no encasillarse en ninguna etiqueta. "La mejor forma de reivindicarme a mí mismo es no estar enmarcado en ninguna de ellas", explicaba en una entrevista de QC.

De esta manera, Eduardo Navarrete también ha querido saber más sobre las preferencias del rapero. "Pero, entonces, en el Tinder ¿tienes puesto solo chicas?", le preguntaba el diseñador de moda. "¿Qué quieres decir tú?", le respondía Arkano, riendo entre dientes. "Yo nada, solo he oído cosas. Te vi con una bandera y pensé a lo mejor es bisexual", añadía Navarrete.

Su bisexualidad

"Hay cositas. Sí, pero en Tinder tengo puesto solo chicas, la verdad. He hecho de todo, estoy abierto a todo", explicaba el rapero y aspirante de la sexta edición del programa producido por Shine Iberia. "Han cantado línea, vámonos", decía Navarrete, sumándose a las carcajadas tímidas del freestyler tras revelar su orientación sexual en el programa.