Por Alejandro Burrueco Marín |

Durante las galas de 'Supervivientes 2024' asistía a defender a Ángel Cristo su pareja, con la que se casó en Honduras durante el concurso, Ana Herminia. Sin embargo, la venezolana informaba a través de una entrevista en el canal de YouTube de Ricky García de que no volvería a la televisión: "Doy un pasito atrás". La razón recae en su hija, que es quien se lo ha pedido: "Por favor, mamá, no quiero que vayas más". De esta manera, le ha explicado a García que "Ángel no va a tener defensa".

Ángel Cristo en 'Supervivientes'

. El propio youtuber que logró sus declaraciones está convencido de que irá a recibir a Cristo una vez termine su paso por el reality, tal y como ha contado en ' TardeAR '. De hecho,

Al parecer, los médicos han tenido que intervenir, ya que Ana Herminia ha recibido una "baja médica" tras sentirse "atacada". Además, el paso de Ángel Cristo por el concurso ha provocado que se difundan imágenes sin pixelar de su hija de 14 años, relataba el youtuber. "Se están cruzando muchos límites y al final ella ha explotado", decía refiriéndose a Ana Herminia.

¿Volverá Ana Herminia a la televisión?

No sería la primera vez que un defensor se transforma en concursante, pero al parecer este no será el caso de Ana Herminia. "Ella no tiene previsión, ni tiene previsto, ni mentalidad de seguir en la tele", contaba Ricky García. Tampoco descartaba por completo la posibilidad de volver a sentarse en un plató: "Tampoco vamos a ser ingenuos, pues dependiendo de la cantidad (de dinero), como todo el mundo".